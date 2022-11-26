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Автомобиль загорелся на заправке в Новосибирске — инцидент сняли на видео очевидцы

В машине взорвалось несколько газовых баллонов

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Пожарные быстро потушили огонь

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Автомобиль Mazda загорелся сегодня, 26 ноября 2022 года на заправке на проезде Энергетиков в Новосибирске. Горящий автомобиль сняли очевидцы ЧП, видео было опубликовано в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По данным источника НГС, пожар начался со взрыва газового баллона в машине. В пресс-службе регионального главка МЧС рассказали, что справиться с огнем удалось за считанные минуты:

— Два человека эвакуировались, пострадавших нет, ликвидация открытого горения в 17:20, — рассказал начальник пресс-службы Павел Винаков.

В июне 2021 года в Октябрьском районе Новосибирска на заправке прогремели несколько взрывов и начался пожар. Тот пожар пришлось тушить более 6 часов.

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