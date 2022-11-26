Автомобиль загорелся на заправке в Новосибирске — инцидент сняли на видео очевидцы

Автомобиль Mazda загорелся сегодня, 26 ноября 2022 года на заправке на проезде Энергетиков в Новосибирске. Горящий автомобиль сняли очевидцы ЧП, видео было опубликовано в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
По данным источника НГС, пожар начался со взрыва газового баллона в машине. В пресс-службе регионального главка МЧС рассказали, что справиться с огнем удалось за считанные минуты:
— Два человека эвакуировались, пострадавших нет, ликвидация открытого горения в 17:20, — рассказал начальник пресс-службы Павел Винаков.
В июне 2021 года в Октябрьском районе Новосибирска на заправке прогремели несколько взрывов и начался пожар. Тот пожар пришлось тушить более 6 часов.