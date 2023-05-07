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Тема дняБеспилотник обнаружили около завода имени Чкалова
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Беспилотник обнаружили около завода имени Чкалова в Новосибирске — там собирают истребители

Через него могли следить за въездом и выездом

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Также с помощью дрона могли наблюдать за периметром военного объекта

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В Новосибирске у завода имени Чкалова нашли беспилотник. Об этом сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, беспилотник слежения с камерой заметили охранники над заводом имени Чкалова, где производят Су-34 и С-70 «Охотник». Оператор дрона мог следить за въездом и выездом из ворот авиационного завода, а также за периметром военного объекта.

Отмечается, что устройство было с батареей, а его камера работала по принципу датчика движения.

Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова основан в 1931 году как завод горного оборудования. В 1936 году становится авиационным. В настоящее время НАЗ имени В. П. Чкалова входит в состав публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания "Сухой"». На предприятии в рамках государственного оборонного заказа для нужд Воздушно-космических сил Российской Федерации выпускаются многофункциональные истребители Су-34.

Журналист НГС пыталась связаться с представителями завода и директором. На момент публикации комментарий получить не удалось.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что на данный момент информацией не располагают.

3 мая пресс-служба президента России сообщила о том, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи беспилотников. Власти назвали это «спланированной террористической акцией» и «покушением на президента России». Мы узнали у эксперта, возможна ли подобная атака в Новосибирске.

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