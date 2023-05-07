Беспилотник обнаружили около завода имени Чкалова в Новосибирске — там собирают истребители

3 мая пресс-служба президента России сообщила о том, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи беспилотников. Власти назвали это «спланированной террористической акцией» и «покушением на президента России». Мы узнали у эксперта, возможна ли подобная атака в Новосибирске.

