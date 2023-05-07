Беспилотник обнаружили около завода имени Чкалова в Новосибирске — там собирают истребители

В Новосибирске у завода имени Чкалова нашли беспилотник. Об этом сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.
По данным СМИ, беспилотник слежения с камерой заметили охранники над заводом имени Чкалова, где производят
Отмечается, что устройство было с батареей, а его камера работала по принципу датчика движения.
Новосибирский авиационный завод имени
Журналист НГС пыталась связаться с представителями завода и директором. На момент публикации комментарий получить не удалось.
В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что на данный момент информацией не располагают.
3 мая пресс-служба президента России сообщила о том, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи беспилотников. Власти назвали это «спланированной террористической акцией» и «покушением на президента России». Мы узнали у эксперта, возможна ли подобная атака в Новосибирске.