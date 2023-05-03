Кремль атаковали беспилотники — могут ли дроны долететь до Новосибирска? Мнение эксперта

3 мая пресс-служба президента России сообщила о том, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи беспилотников. Власти назвали это «спланированной террористической акцией» и «покушением на президента России». Подробнее в нашем онлайн-репортаже.
Возможна ли подобная атака на Новосибирск? НГС спросил мнение эксперта по БПЛА, члена Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуарда Багдасаряна.
— Для атаки на Новосибирск нужен большой, габаритный, сложный и весьма дорогой летательный аппарат. Он будет весить тонны, в нём должен быть реактивный двигатель. А такого вооружения у Украины на данный момент нет. Поэтому я исключаю возможность атаки на Новосибирск, — заявил Багдасарян.
Помимо технической сложности подобного маневра эксперт указывает на его нецелесообразность.
— Второй вопрос: а какой в этом смысл? Зачем обстреливать Новосибирск или Камчатку? Исходя из здравого смысла, сложно представить себе атаку БПЛА на Новосибирск или Краснодар, — добавил Багдасарян.
Сегодня НГС задался вопросом о том, правда ли, что Новосибирск — самое безопасное место? Разобрали с экспертами вероятность бомбежки, землетрясения и наводнения.