Правда ли, что Новосибирск — самое безопасное место? Разбираем вероятность бомбежки, землетрясения и наводнения

— Прогноз землетрясений — это прогноз трех вещей: времени, места и силы. Три эти цифры назвать в принципе не может никто. Ни те страны, где более развита сейсмологическая служба, ни тем более наша, — заметил Игорь Ельцов. — Предсказать уровень сейсмической опасности — возможно, это делается, и это регламентировано государственными документами, и зонирование территории России по уровню сейсмологической опасности существует. В этом смысле Новосибирская область включает две зоны: 6 и 7-балльной сейсмичности — это максимально возможные цифры.



Так что в этом плане есть, пожалуй, места и более безопасные. Если, конечно, не сработают другие факторы.



Прикройте тыл

В Сибири не было войн: ни французская, ни немецкая армия до нас не дошла, даже японцы остановились в Иркутске. Гражданская война тоже на полную мощность не бушевала: основные сражения проходили в центральной части страны и на Урале, а немногочисленные в то время сибиряки просто наблюдали, как одна армия от другой убегала, говорит Алексей Мазур.

