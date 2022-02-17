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Среднегодовая температура за век выросла на три градуса в Новосибирске

Гидрометцентр привел данные с 1900 года

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В Новосибирске зимой становится теплее, при этом летние температуры почти не меняются

В Новосибирске зимой становится теплее, при этом летние температуры почти не меняются

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Среднегодовая температура в Новосибирске за век выросла до +4 градусов. Об этом корреспонденту НГС сообщили в новосибирском Гидрометцентре.

Нормой считается чуть выше +1 градуса.

— Наибольшее повышение среднегодовой температуры, по нашим данным, происходит из-за того, что теплее становится зимний сезон. Летом этого тренда на повышение особо не прослеживается, — объяснила корреспонденту НГС начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. — Среднегодовая температура в Новосибирске — не монотонна. Самая низкая температура была зафиксирована в 2010 году. Серьезных пиков вниз в холодную сторону было всего 3–4 за век. Остальные идут на повышенном фоне. 2020 год был очень теплый за счет колоссальной аномалии. Это был самый теплый год во всей России. В 2021 году температура в целом была выше средней.

Колебания температуры характерны для периода глобального потепления — они будут сохраняться

Колебания температуры характерны для периода глобального потепления — они будут сохраняться

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Эксперты связывают повышение средней температуры с общими климатическими процессами.

— Глобальное потепление опровергать как-то сложно, — отметила Анна Лапчик. — Колебания температуры характерны для периода глобального потепления — они будут сохраняться. Это называется изменчивость. И некоторые ученые предполагают, что она будет только нарастать.

Почему в Новосибирске этой зимой не было морозов даже на Крещение? Будет ли из-за этого теплое лето? На эти вопросы вы найдете ответы здесь.

Популярные погодные сервисы опубликовали прогноз погоды на март 2022 года. Плюсовых температур и солнечных дней будет мало, но и морозов не предвидится, считают сервисы. Мы изучили основные прогнозы, чтобы узнать, какая погода будет в первый месяц весны.

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