Среднегодовая температура за век выросла на три градуса в Новосибирске

Среднегодовая температура в Новосибирске за век выросла до +4 градусов. Об этом корреспонденту НГС сообщили в новосибирском Гидрометцентре.
Нормой считается чуть выше +1 градуса.
— Наибольшее повышение среднегодовой температуры, по нашим данным, происходит из-за того, что теплее становится зимний сезон. Летом этого тренда на повышение особо не прослеживается, — объяснила корреспонденту НГС начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. — Среднегодовая температура в Новосибирске — не монотонна. Самая низкая температура была зафиксирована в 2010 году. Серьезных пиков вниз в холодную сторону было всего
Эксперты связывают повышение средней температуры с общими климатическими процессами.
— Глобальное потепление опровергать как-то сложно, — отметила Анна Лапчик. — Колебания температуры характерны для периода глобального потепления — они будут сохраняться. Это называется изменчивость. И некоторые ученые предполагают, что она будет только нарастать.
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