«Хлопок был похож на раскат грома»: всё, что известно об атаке беспилотников на Кремль

Пресс-служба президента РФ сообщила о том, что сегодня ночью украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. В Москве атаку расценили как спланированный теракт и покушение на президента. В одном материале собрали всё, что известно об этом происшествии.
Обстоятельства атаки
В официальном заявлении Кремля сообщается, что на резиденцию президента были нацелены два беспилотных летательных аппарата, их тип не уточняется. Беспилотники вывели из строя военные и сотрудники спецслужб, которые предприняли для этого «своевременные действия с применением систем радиолокационной борьбы». От падения аппаратов и разлета их осколков никто не пострадал, также не был причинен материальный ущерб.
Позднее в ТВЦ сообщили, что между ударами двух беспилотников по Кремлю прошло 16 минут: первый заметили над Кремлем в 02:27, второй — в 02:43 (время московское). Первый беспилотник взорвался над Сенатским дворцом, после чего крыша здания загорелась. Обломки второго беспилотника упали на территорию Кремля.
В телеграм-каналах распространяют несколько видеозаписей, на которых можно заметить подлет беспилотника к Кремлю и его уничтожение, а также последствия случившегося.
— Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков, — написали очевидцы, отметив, что подсветка Кремля и Кремлевской набережной после удара была выключена.
Что сказали в Кремле
По информации пресс-службы президента РФ, в результате атаки Владимир Путин не пострадал, его график не изменился — он работает в обычном режиме. Сегодня президент встретился в Ново-Огарево с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
В Кремле расценили атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ», отметив, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».
Что говорит украинская сторона
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев не имеет никакого отношения к ночному удару беспилотников по Кремлю.
— У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент [Украины Владимир] Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих, — сказал он.
Никифоров утверждает, что случившееся является «нагнетанием ситуации перед 9 Мая». Причастность Киева к случившемуся также отрицает советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Парад не отменят
В сообщении Кремля подчеркнули, что удар беспилотников произошел «накануне Дня Победы, парада 9 Мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей». Несмотря на это, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад на Красной площади 9 Мая состоится, и инцидент не повлияет на планы. Путин примет участие в торжествах.
Запуск беспилотников запрещен
Незадолго до публикации заявления Кремля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что запуск беспилотников в столице запрещен с сегодняшнего дня. Исключение сделано только для аппаратов, которые используются по решениям органов государственной власти.
— Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он также напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА незаконен. За него предусмотрена административная и уголовная ответственность. Наказание по последнему может составлять до 7 лет лишения свободы.
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