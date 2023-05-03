«Хлопок был похож на раскат грома»: всё, что известно об атаке беспилотников на Кремль

Он также напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА незаконен. За него предусмотрена административная и уголовная ответственность. Наказание по последнему может составлять до 7 лет лишения свободы.



За всем, что известно об атаке дронов, вы можете следить в онлайн-трансляции на MSK1.RU.

