Дети из разных школ: в полицию вызвали подростков с родителями после избиения в Сокуре

Подростков вместе с законными представителями пригласили для дачи показаний в полицию после публикации видео с избиением школьника в селе Сокуре Новосибирской области
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования НСО, дача показаний будет 10 мая.
Избиение подростка, по информации министерства, произошло 27 апреля. Дети учатся в разных школах: МКОУ Сокурской СОШ и МКОУ Сокурская СОШ № 19.
— Информация по случаю находится в работе отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области. Материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Мошковского района, проводится расследование, — заключили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.
Ситуация находится на контроле Министерства образования.
В конце февраля 17-летнего подростка избили в электричке в Новосибирской области, обвиняемый ударил его головой в лицо, а после несколько раз — телефоном.