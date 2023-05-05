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Дети из разных школ: в полицию вызвали подростков с родителями после избиения в Сокуре

Школьники напали на знакомого посреди улицы

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Мальчика избили посреди улицы

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Подростков вместе с законными представителями пригласили для дачи показаний в полицию после публикации видео с избиением школьника в селе Сокуре Новосибирской области

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования НСО, дача показаний будет 10 мая.

Избиение подростка, по информации министерства, произошло 27 апреля. Дети учатся в разных школах: МКОУ Сокурской СОШ и МКОУ Сокурская СОШ № 19.

— Информация по случаю находится в работе отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области. Материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Мошковского района, проводится расследование, — заключили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Ситуация находится на контроле Министерства образования.

В конце февраля 17-летнего подростка избили в электричке в Новосибирской области, обвиняемый ударил его головой в лицо, а после несколько раз — телефоном.

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