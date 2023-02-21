«Ударил головой в лицо»: 17-летнего подростка избили в новосибирской электричке

— Юноши продолжили конфликт, во время которого старший из его участников ударил головой в лицо несовершеннолетнему, — отметили в пресс-службе.

После чего парни вернулись в вагон, где также продолжили ругаться. Тогда подозреваемый взял телефон 17-летнего юноши и несколько раз ударил им в теменную и затылочную области головы.