«Ударил головой в лицо»: 17-летнего подростка избили в новосибирской электричке

17-летнего подростка избили в электричке в Новосибирской области, обвиняемый ударил его головой в лицо, а после несколько раз — телефоном. Транспортная полиция завершила расследование уголовного дела.
Как сообщили в пресс-службе полиции, 19-летний житель Татарского района и 17-летний житель Чановского района вместе ехали в вагоне со станции Барабинск. Там у них завязался спор о нормах поведения, после чего парни решили продолжить разборки в тамбуре.
— Юноши продолжили конфликт, во время которого старший из его участников ударил головой в лицо несовершеннолетнему, — отметили в пресс-службе.
После чего парни вернулись в вагон, где также продолжили ругаться. Тогда подозреваемый взял телефон 17-летнего юноши и несколько раз ударил им в теменную и затылочную области головы.
На станции сотрудники полиции задержали и доставили в дежурную часть подозреваемого.
Группа дознания возбудила уголовное дело по признакам преступления ч. 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Недавно НГС писал о том, что толпа подростков избила парня в Октябрьском районе Новосибирска. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.