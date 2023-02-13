Толпа подростков жестоко избила парня в Октябрьском районе Новосибирска — потасовка попала на видео

Новосибирская полиция устанавливает обстоятельства избиения парня толпой сверстников в Октябрьском районе Новосибирска. Сам пострадавший за помощью не обращался, силовиков заинтересовало видео потасовки, распространившееся в социальных сетях 13 февраля.
— В настоящее время заявлений и обращений, а также сообщений из медицинского учреждения по данному факту в полицию не поступало. Данная информация зарегистрирована в установленном порядке. Устанавливаются участники конфликта и все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, — сообщили НГС в полиции.
На кадрах выше толпа подростков нападает на одного парня в Октябрьском районе Новосибирска. Ребята несколько минут пинают сверстника. Причины конфликта неизвестны.
В конце января наставницу миллионеров из Новосибирска жестоко избил незнакомец в Санкт-Петербурге. Анна Леонова сделала справлявшему нужду мужчине замечание — после этого он напал на нее.