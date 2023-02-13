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Толпа подростков жестоко избила парня в Октябрьском районе Новосибирска — потасовка попала на видео

Полиция проводит проверку

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Когда именно произошла эта потасовка, достоверно неизвестно

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Новосибирская полиция устанавливает обстоятельства избиения парня толпой сверстников в Октябрьском районе Новосибирска. Сам пострадавший за помощью не обращался, силовиков заинтересовало видео потасовки, распространившееся в социальных сетях 13 февраля.

— В настоящее время заявлений и обращений, а также сообщений из медицинского учреждения по данному факту в полицию не поступало. Данная информация зарегистрирована в установленном порядке. Устанавливаются участники конфликта и все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, — сообщили НГС в полиции.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Личности нападавших предстоит установить полиции

Видео: Телеграм-канал Макс Дивнич

На кадрах выше толпа подростков нападает на одного парня в Октябрьском районе Новосибирска. Ребята несколько минут пинают сверстника. Причины конфликта неизвестны.

В конце января наставницу миллионеров из Новосибирска жестоко избил незнакомец в Санкт-Петербурге. Анна Леонова сделала справлявшему нужду мужчине замечание — после этого он напал на нее.

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