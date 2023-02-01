Наставницу миллионеров из Новосибирска жестоко избил незнакомец в Санкт-Петербурге

Предприниматель предлагает платное масштабирование и создание бизнеса, помощь в заработке первого миллиона. В форме для обратной связи указан новосибирский номер телефона, на момент публикации он недоступен.

— Комментарии по инциденту я давать вам не буду в интересах следствия, — ответила Анна NGS.ru на вопрос в мессенджере.