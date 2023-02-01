Наставницу миллионеров из Новосибирска жестоко избил незнакомец в Санкт-Петербурге

Продюсера и предпринимательницу из Новосибирска Анну Леонову избили в Санкт-Петербурге, недалеко от дома, где она сейчас живет.
По собственному рассказу в соцсетях, она сделала замечание незнакомцу, который справлял нужду на стоявший на Суворовском проспекте автомобиль.
— Молодой человек, Вам не стрёмно? Девушка идёт, а Вы не стесняетесь, — спросила Леонова. Завершив начатое, мужчина быстрым шагом догнал девушку и избил ее на глазах у стоявших на остановке прохожих. Инцидент попал на видео.
За Леонову очевидцы заступаться не стали, но вызвали ей скорую. Пострадавшей наложили швы. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы и гематомы.
В пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изданию «Фонтанка» сообщили, что полицейские разыскивают обидчика.
— Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — заявили в МВД.
В своих социальных сетях Леонова называет себя SMMщиком и продюсером. У нее свыше 310 000 подписчиков в соцсети Instagram* (Социальная сеть Instagram* запрещена в России).
Предприниматель предлагает платное масштабирование и создание бизнеса, помощь в заработке первого миллиона. В форме для обратной связи указан новосибирский номер телефона, на момент публикации он недоступен.
— Комментарии по инциденту я давать вам не буду в интересах следствия, — ответила Анна NGS.ru на вопрос в мессенджере.
* Деятельность Meta Platforms, Inc., включая реализацию продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
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