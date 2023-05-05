Сверстники толпой избили подростка в Сокуре и сняли всё на видео — полиция начала проверку

Полиция Новосибирской области начала проверку после избиения подростка в Сокуре. Нападавшие сняли драку на видео, которое затем распространилось в социальных сетях.

На кадрах, которые прислали читатели в редакцию НГС, видно, что сначала подростки пугают своего сверстника предстоящей дракой, веселятся и комментируют происходящее. Затем компания выбирает место для драки возле одного из частных домов. Школьник, на которого напали, говорит, что не хочет драться. Ему ответили, что тогда он будет просто избит.