Сверстники толпой избили подростка в Сокуре и сняли всё на видео — полиция начала проверку

Полиция Новосибирской области начала проверку после избиения подростка в Сокуре. Нападавшие сняли драку на видео, которое затем распространилось в социальных сетях.
На кадрах, которые прислали читатели в редакцию НГС, видно, что сначала подростки пугают своего сверстника предстоящей дракой, веселятся и комментируют происходящее. Затем компания выбирает место для драки возле одного из частных домов. Школьник, на которого напали, говорит, что не хочет драться. Ему ответили, что тогда он будет просто избит.
Неожиданно один подросток подходит к жертве и кидает его через плечо, а затем избивает руками и ногами, нанося удары по всему телу. Толпа сверстников поддерживает агрессора. Пострадавший мальчик просит прекратить издевательства и корчится от боли.
Известно, что инцидент произошел еще в апреле, но известно о произошедшем стало накануне. В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили данную информацию.
— Данный факт был зарегистрирован в отделе полиции. Все несовершеннолетние на видео установлены сотрудниками полиции. Проводится проверка, — сообщили в ведомстве.
Ранее НГС писал о том, что Бастрыкин заинтересовался избиением мальчика в Бердске.