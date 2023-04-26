Военный самолет потерпел крушение в Мурманской области

В Мурманской области потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. По предварительным данным, сверхзвуковой самолет Миг-31 загорелся и упал в озеро.
— Пилоты, вероятно, катапультировались, очевидцы утверждают, что в районе крушения видели двух парашютистов, — цитирует ТАСС своего собеседника.
Обновлено 17:52 мск: Минобороны России подтвердило аварию. По данным министерства, потерпевший крушение истребитель Миг-31 выполнял учебный полет. Самолет упал в безлюдном месте, оба летчика катапультировались и были эвакуированы. Жизни и здоровью пилотов ничего не угрожает.
О причинах крушения самолета дополнительно не сообщается. В феврале самолет Минобороны РФ упал в Валуйском городском округе Белгородской области, тогда сообщалось, что причиной катастрофы, по предварительным данным, стала техническая неисправность.