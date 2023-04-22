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Водитель пытался уйти от погони и перевернулся — ДТП сняли на видео

Автомобиль преследовали несколько экипажей ГИБДД

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После инцидента перевернувшийся автомобиль окружили сотрудники ГИБДД

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Ночью 22 апреля в Бердске перевернулся автомобиль — очевидцы рассказали, что водитель уходил от преследования ГИБДД.

По данным паблика «АСТ-54», погоню вели по улице Комсомольской, а перед пересечением с Первомайской пытавшийся скрыться автомобиль перевернулся. На месте работали сразу несколько экипажей ГИБДД.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Информации о пострадавших нет. Журналист НГС направила запрос в региональное ГИБДД с просьбой прокомментировать происшествие, но к моменту публикации ответ не поступил.

Эпичная погоня среди дня произошла 12 апреля: тогда сотрудники ГИБДД преследовали на Димитровском мосту КАМАЗ.

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