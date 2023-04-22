Водитель пытался уйти от погони и перевернулся — ДТП сняли на видео

Ночью 22 апреля в Бердске перевернулся автомобиль — очевидцы рассказали, что водитель уходил от преследования ГИБДД.
По данным паблика «АСТ-54», погоню вели по улице Комсомольской, а перед пересечением с Первомайской пытавшийся скрыться автомобиль перевернулся. На месте работали сразу несколько экипажей ГИБДД.
Информации о пострадавших нет. Журналист НГС направила запрос в региональное ГИБДД с просьбой прокомментировать происшествие, но к моменту публикации ответ не поступил.
Эпичная погоня среди дня произошла 12 апреля: тогда сотрудники ГИБДД преследовали на Димитровском мосту КАМАЗ.