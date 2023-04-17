На Линейной женщина распылила газовый баллончик в лицо соседу-барабанщику — скандальные жители вызвали полицию

В Новосибирске на Линейной в субботу,
«Газовый баллончик распылили в лицо жене»
Тимур в субботу в 16:00 встретился с женой и детьми возле дома. Жена пошла с младшим полуторагодовалым ребенком в квартиру, а Тимур остался гулять с трехлетним сыном.
— Старший сын попросил самокат и мы решили подняться домой, чтобы взять его. Мы на седьмом этаже живем, и наша квартира находится за перегородкой, которая закрывается. Подходя к дому, мы увидели, что какие-то люди выносят вещи из подъезда. Это были родственники этой семьи. Когда я заходил в подъезд, я встретил мужа Анны. Там был еще один парень, он посмотрел на меня и заулыбался, — вспоминает Тимур.
Мужчина с сыном поднялись на седьмой этаж, взяли самокат и закрыли дверь в «тамбур». Пока Тимур с ребенком ждали лифт, к ним поднялась родственница Анны. Женщина спросила у соседа, он ли это. А на вопрос, что она хочет, ответила, что они представители соседки.
— За ней поднимался мужчина, ростом повыше меня, полный. Мы стоим, сын с самокатом, тамбурная дверь закрыта. Я ничего не понял, что они сказали. Я сразу сказал, что не хочу общаться. Мужик начал на меня орать, что сейчас будет меня убивать за свою сестру, — вспомнил житель дома на Линейной.
Как рассказывает Тимур, мужчина навалился на него, затем к нему присоединилась родственница Анны.
— Я смог каким-то образом вырваться. Было много шума, все это слышали. Тамбурную дверь я открыть не успел. Затем я краем глаза увидел, что Анна с газовым баллончиком пришла. Тут открылась тамбурная дверь. Газовый баллон распылили в лицо моей жене, в меня. Всё это при ребенке. Это было спланированное нападение, — добавил Тимур.
Тимур получил химический ожог глаз, как и его жена. Справка есть в распоряжении редакции.
«Они подрались, а их никто не разнимал»
У Анны другая версия событий. По словам женщины, в этот день ее семья с помощью родственников переезжала из квартиры. Уехать из дома им пришлось из-за Тимура, который живет на этаж выше.
— У меня сноха, как бы сказать, психиатр. Она увидела соседа, а он ходил с палкой. Родственники к нам в квартиру поднялись. Муж уже уехал с «Газелью», и в квартире только я осталась. Сноха с мужем поднялись ко мне, к двери. А сноха туда, на седьмой этаж, пошла. Она говорит, что хотела просто обсудить ситуацию, может на примирение пойти, — вспоминает Анна.
Позже сноха рассказала Анне, что когда она поднялась, Тимур ударил ее палкой.
— Я не знаю, что это за палка, откуда она там взялась. Он ее начал бить, она начала кричать. Там крики были: «Андрей, Андрей». Брат подбежал, видит, что жену избивают, и началась драка, — поделилась женщина.
Вслед за братом выбежала и Анна. Она взяла с собой баллончик. На площадке она увидела соседей, которые стояли вокруг и ничего не делали.
— Там палкой машут. У меня трое детей — они повыскакивали. Я их попросила домой зайти. Я всех разогнала, разняла. Распылила баллончик, да. Я всегда с ним хожу. Брату несильно рассекли лоб. Я даже не поняла чем. Мы сейчас там больше не проживаем. Он там ходит рядом с дверью. Мы туда ни ногой, — объяснила Анна.
Анна добавила, что сейчас готовит заявление в прокуратуру Новосибирской области.
Встречные заявления
И Анна, и Тимур вызвали полицию и скорую помощь. В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили вызов
— Поступили несколько встречных заявлений от участников конфликта. Сейчас проводится проверка. Все обстоятельства выясняются, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В Новосибирской области полиция проверяет информацию о нападении детей на женщину с ребенком. Инцидент произошел