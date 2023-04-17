На Линейной женщина распылила газовый баллончик в лицо соседу-барабанщику — скандальные жители вызвали полицию

«Газовый баллончик распылили в лицо жене»

Тимур в субботу в 16:00 встретился с женой и детьми возле дома. Жена пошла с младшим полуторагодовалым ребенком в квартиру, а Тимур остался гулять с трехлетним сыном.

— Старший сын попросил самокат и мы решили подняться домой, чтобы взять его. Мы на седьмом этаже живем, и наша квартира находится за перегородкой, которая закрывается. Подходя к дому, мы увидели, что какие-то люди выносят вещи из подъезда. Это были родственники этой семьи. Когда я заходил в подъезд, я встретил мужа Анны. Там был еще один парень, он посмотрел на меня и заулыбался, — вспоминает Тимур.