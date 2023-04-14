«Скатертью дорога!» Новосибирец озвучил свою версию конфликта с соседями на Линейной

После публикации НГС о соседском конфликте, из-за которого семья с детьми решила сменить место жительства, с редакцией связалась вторая сторона противостояния —
— Мы переехали с супругой и ребенком в эту квартиру в сентябре 2020 года. Разногласия с соседями начались с того момента, как они начали жаловаться на мою игру на барабанах. Дома я на барабанах не играю, использую специальное устройство под названием «пэд»: куски резины на дощечках, по которым бьешь палочками. Это негромко, никто никогда не жаловался. Отмечу, что я этим не занимался в 6 утра, как говорят соседи, — заверил Тимур.
По словам мужчины, отношения с соседями снизу начали обостряться в августе 2022 года.
— Семья снизу и раньше громко слушала музыку, но дошло до такого, что у меня стены начали дрожать. Видимо, это прикол из разряда «как достать соседа»: прикрепляешь вибродинамик к потолку, чтобы он мучался. Я позвонил этой Анне и предложил встретиться, чтобы обсудить, как дальше жить и взаимодействовать. В результате этого разговора я свой пэд перенес из большой комнаты в кухню, чтобы не играть над их спальней. Также я сделал звукопоглощающую подставку под него, — говорит Тимур.
Ситуацию усугубил новогодний подарок сыну соседей снизу: мальчик стал обладателем «умной колонки».
— Я уверен, что эту колонку ставили куда-то, чтобы звук и вибрации от нее максимально поступали в мою квартиру. С 9 утра, как по расписанию, включается музыка самого низкого пошиба. Я этого терпеть не стал, пошел с соседями общаться. Но разговора не получилось, мне фактически бросили вызов. Мужа Анны я не бил, как она утверждает. Просто прижал к стенке и объяснил свою позицию. Анну я тоже не бил, — добавил Тимур.
Мужчина также заверил, что не подглядывал за соседями, а прислушивался к дверной скважине, чтобы убедиться, что источник шума — квартира снизу.
— Я знаю, что они съезжают: скатертью дорога! Считаю, что их обвинения — голословны. Обрисовали ситуацию, что они типа с нимбом на голове, а я — воплощение зла. На самом деле это не так, — считает мужчина.
Версию конфликта соседей Тимура НГС рассказывал накануне. Полиция разбирается в ситуации.
— 12 апреля в полицию от жительницы Заельцовского района поступило заявление о нанесении ей телесных повреждений в ходе конфликта с мужчиной. Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Участники конфликта опрошены, проводится проверка, — заверили в МВД Новосибирской области.
В марте на улице Романтиков мать семерых детей избила старшую по дому — рукопашный бой в лифте попал на видео.