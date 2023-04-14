«Скатертью дорога!» Новосибирец озвучил свою версию конфликта с соседями на Линейной

— Семья снизу и раньше громко слушала музыку, но дошло до такого, что у меня стены начали дрожать. Видимо, это прикол из разряда «как достать соседа»: прикрепляешь вибродинамик к потолку, чтобы он мучался. Я позвонил этой Анне и предложил встретиться, чтобы обсудить, как дальше жить и взаимодействовать. В результате этого разговора я свой пэд перенес из большой комнаты в кухню, чтобы не играть над их спальней. Также я сделал звукопоглощающую подставку под него, — говорит Тимур.



Ситуацию усугубил новогодний подарок сыну соседей снизу: мальчик стал обладателем «умной колонки».

