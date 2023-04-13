«Он напал на меня в подъезде»: сибирячка пожаловалась на соседа-барабанщика, который следит за ней и стучит шваброй в окна

Из-за конфликта с соседом-барабанщиком семье с детьми на улице Линейной пришлось сменить место жительства. Этому предшествовало несколько потасовок с мужчиной, рассказала НГС пострадавшая.
— Мы живем на шестом этаже, а он — на седьмом. Сам конфликт длится около полугода: сосед играл на барабанах с раннего утра. Мы пожаловались участковому, после беседы с ним мужчина начал высказывать обратные претензии. Якобы у нас телевизор громко играет, разговариваем громко, ребенок громкий. 31 января сосед напал на моего мужа в подъезде и избил его, — рассказала Анна НГС.
После той потасовки семья установила на площадке камеру наблюдения. Тогда Анне и супругу стало известно, что мужчина следит за ними сквозь замочную скважину.
— Он стучит по батареям чем-то и шваброй к нам в окно. В апреле сосед напал на меня в подъезде, кинулся с кулаками. В тот момент у меня был включен смартфон, я сняла конфликт на видео, — добавила Анна.
Через несколько дней после неприятной встречи в подъезде Анна с ребенком пересеклись с соседом во дворе.
— Он подошел и начал кричать на меня, угрожая расправой мне и супругу. Отмечу, это мужчина двухметрового роста. Мой ребенок так испугался, что с тех пор начал писаться. А полиция по нашим заявлениям только беседы и предпринимает, — сказала Анна.
Семья решила сменить место жительства. Новую квартиру уже подыскали, переезд состоится на ближайших выходных.
В областном главке полиции НГС сообщили, что проверка о нарушении соседом режима тишины еще не закончена. То же относится и к заявлению о побоях.
— 12 апреля в полицию от от жительницы Заельцовского района поступило заявление о нанесении ей телесных повреждений в ходе конфликта с мужчиной. Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Участники конфликта опрошены, проводится проверка, — заверили в МВД Новосибирской области.
Отметим, что Анна отказалась предоставить НГС телефон соседа, заявив, что опасается последствий. Если вы — тот самый мужчина, свяжитесь с редакцией по телефону
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