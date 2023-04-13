«Он напал на меня в подъезде»: сибирячка пожаловалась на соседа-барабанщика, который следит за ней и стучит шваброй в окна

Через несколько дней после неприятной встречи в подъезде Анна с ребенком пересеклись с соседом во дворе.



— Он подошел и начал кричать на меня, угрожая расправой мне и супругу. Отмечу, это мужчина двухметрового роста. Мой ребенок так испугался, что с тех пор начал писаться. А полиция по нашим заявлениям только беседы и предпринимает, — сказала Анна.

