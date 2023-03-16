Как на улице Романтиков мать семерых детей избила старшую по дому — рукопашный бой в лифте попал на видео

Оскорбления, жалобы президенту, обвинения в алкоголизме и безумии и как итог — рукопашная в лифте прямо под объективом камеры видеонаблюдения. После драки пострадавшая обратилась в полицию и к медикам — документы прохождения экспертизы ей оформляла ее же обидчица. НГС выслушал обе версии конфликта: многодетная мать объяснила, почему не сдержалась и избила старшую по дому. Та в ответ рассказала о том, как соседки и ее сыновья превратили жизнь всех жильцов в подъезде в ад.
«Сразу ударила меня в лицо» — версия Натальи Артамоновой
Наталья Артамонова — потерпевшая по уголовному делу, которое в ближайшее время начнет рассматривать мировой суд Ленинского района. Женщина уверяет: она стала жертвой неадекватной, пьющей соседки только потому, что пыталась призвать к порядку ее невоспитанных детей. Первое столкновение, по словам старшей по дому, произошло в августе 2022 года.
— Её младший сын оборвал листья у цветов в холле на первом этаже и наплевал в горшок, — рассказала НГС о конфликте Наталья. — По просьбе соседей я ей скинула это видео и попросила провести беседу с ребенком. В ответ она меня обматерила.
Не удовлетворившись тем, как прошла беседа в мессенджере, Наталья решила поговорить со своей соседкой Татьяной лично, но это оказалось неправильным решением:
— Она долго не открывала дверь, потом открыла и сразу нанесла мне удар в лицо. Я вызвала полицию, но она приехала только в 2 часа ночи, я не пошла на судебно-медицинскую экспертизу, и дело в итоге замялось.
В следующий раз, по словам Натальи, соседки встретились 11 ноября того же года. И в этот раз после драки старшей по дому все-таки пришлось обращаться к врачу.
В семь утра Татьяна с двумя детьми вошла в лифт, где уже ехала Наталья. Слово за слово, и между женщинами завязалась ссора, которая очень скоро перешла в драку.
— Она бросила пакет с мусором мне на ногу, я её попросила быть аккуратной и не кидать мусор. Она мне ответила, что я достала её своими порядками в доме, и сейчас она мне устроит, — пересказывает, как запомнила начало конфликта, Наталья Артамонова.
Правда ли это, понять невозможно: звука на видео, которое сняла в то утро установленная в лифте камера, нет, да и мешок с мусором в объектив не попал. Зато хорошо видно: первый удар, скорее, оскорбительный, нежели болезненный нанесла именно Татьяна. Старшая по дому над ответом думала недолго и поступила аналогичным образом. Не смогли остановить сцепившихся дам даже дети Татьяны — как минимум девочка пыталась удержать маму за одежду, но ничего не смогла сделать.
Итогом драки, согласно результату судебно-медицинской экспертизы, для Натальи стали перелом носа без смещения, сотрясение головного мозга и множество ушибов мягких тканей лица. Женщина написала заявление в полицию, где возбудили уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ — Причинение легкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье — год исправительных работ или 4 месяца ареста.
— Извинений она мне не принесла, и с тех пор я ее не видела, — уверила журналистов Наталья.
Она надеется, что суд накажет Татьяну, а ПДН обратит внимание на условия, в которых живут младшие дети женщины — якобы в квартире Татьяны нередко происходят пьянки и скандалы.
«Ее муж сказал: у Натальи бывают обострения» — версия Татьяны К.
НГС связался со второй стороной конфликта. Но рассказ Татьяны К. не только дополнил первую версию, но и добавил в историю соседских войн еще немного абсурда.
По словам женщины, вместе со своей большой семьей она приехала в Новосибирск из Забайкалья и поселилась на улице Романтиков. Татьяна — многодетная мать, у нее семеро детей. Трое старших живут неподалеку, четверо младших — с родителями. Она уверяет, что где бы ни селилась, с соседями всегда жила дружно, но найти общий язык с Артамоновой оказалось невозможно:
— Два года она до моих детей докапывалась. То насорят, то еще что. В домовой чат писала, что я устраиваю сборища молодежи и сплю с молодыми парнями. А это старшие дети ко мне в гости приходили! — негодует Татьяна. — Тогда из-за листьев оборванных она мне позвонила, я ей ответила: хорошо, я с сыном поговорю. Она ответила: если ты не поговоришь, я ему руки-ноги пообломаю. Тогда я пригрозила ей самой что-нибудь сломать, и она ко мне побежала.
Сложно сказать, что хотела Наталья высказать соседке лично, но в процессе попыток открыть дверь, она, по словам Татьяны, оторвала от нее ручку и напугала младшего, трехлетнего ребенка. Последнего многодетная мать не перенесла: вышла на лестничную клетку и закончила тяжелый разговор ударом кулака в лицо оппонентки.
В лифте, уверяет женщина, никакого эпизода с мусором не было, зато Артамонова начала оскорблять ее детей.
— Я сказала ей: детей не трогай, за них любого порву. А она продолжает, сказала: «Твои дети — свиньи». Сына моего, которому 17 лет было, назвала п...сом (лицом нетрадиционной сексуальной ориентации — Прим.ред.). Ну, слово за слово, и она меня довела.
Самая фантастическая часть истории, по словам Татьяны, произошла уже после драки. Наталья Артамонова пошла в больницу, чтобы получить документы для проведения судебно-медицинской экспертизы, и обнаружила, что Татьяна работает в архиве, на выдаче документов.
К чести обеих дам, в больнице они драться не стали.
Зато теперь старшая по дому могла не только писать о «любимой» соседке в чат, но и звонить ей на работу — чем по словам Татьяны, и начала регулярно заниматься.
— Ко мне уже из ПДН как к себе домой ходят, она же звонит и говорит, что я пью, — негодует многодетная мать. — С работы характеристики запрашивают, из школы и детского сада запрашивают... Она Путину на меня писала... Теперь в газеты пошла! И ведь передо мной ее сын извинялся (с ним она 4 года уже не разговаривает), муж извинялся. Ее муж мне вообще сказал: «У Натальи бывают обострения».
Первое заседание по делу состоится уже через неделю, и неизвестно, выдержит ли маленький зал участка мирового суда накал соседских страстей.
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