Как на улице Романтиков мать семерых детей избила старшую по дому — рукопашный бой в лифте попал на видео

«Ее муж сказал: у Натальи бывают обострения» — версия Татьяны К.

НГС связался со второй стороной конфликта. Но рассказ Татьяны К. не только дополнил первую версию, но и добавил в историю соседских войн еще немного абсурда.

По словам женщины, вместе со своей большой семьей она приехала в Новосибирск из Забайкалья и поселилась на улице Романтиков. Татьяна — многодетная мать, у нее семеро детей. Трое старших живут неподалеку, четверо младших — с родителями. Она уверяет, что где бы ни селилась, с соседями всегда жила дружно, но найти общий язык с Артамоновой оказалось невозможно:

— Два года она до моих детей докапывалась. То насорят, то еще что. В домовой чат писала, что я устраиваю сборища молодежи и сплю с молодыми парнями. А это старшие дети ко мне в гости приходили! — негодует Татьяна. — Тогда из-за листьев оборванных она мне позвонила, я ей ответила: хорошо, я с сыном поговорю. Она ответила: если ты не поговоришь, я ему руки-ноги пообломаю. Тогда я пригрозила ей самой что-нибудь сломать, и она ко мне побежала.