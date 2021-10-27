«Пусть скажет спасибо, что нет петуха»: новосибирец завел в коммунальной квартире куриц, чтобы отомстить соседке

Новосибирец завел в квартире куриц, чтобы отомстить соседке
В Новосибирске нешуточный скандал разгорается в деревянном бараке на улице переулок Римского-Корсакова. В трехкомнатной коммунальной квартире мужчина поселил куриц. Животные постоянно кудахчут, а также в доме появился характерный запах. Его соседка обращается во все инстанции — от администрации до Роспотребнадзора, но не может заставить выселить животных. Корреспондент НГС побывала в странном доме и выслушала обе стороны конфликта.
Во время нашего визита попасть внутрь комнаты, где находятся птицы, не получилось. Их владелец в коммунальной квартире на первом этаже не живет, да еще и уехал в командировку в Москву. Но убедиться в правдивости рассказа его соседки Ларисы Харитоненко было несложно.
Мы обошли дом и заглянули в окно. Несмотря на грязные стекла, сразу было видно большую упитанную рыжую курицу на насесте. Рядом ходили и громко кудахтали еще как минимум четыре птицы.
— Вот, полюбуйтесь, — протирает окно с улицы Лариса Харитоненко. — Мы думали, что там их две, а оказалось больше.
Трехкомнатная квартира на трех хозяев — две комнаты принадлежат Сергею Жарову, а третья досталась Ларисе от бабушки по договору соцнайма.
— Мы здесь живем больше 13 лет. И конфликт уже давно тянется, — открывает дверь в квартиру Лариса.
Длинный коридор заставлен вещами, а ближе к кухне начинаем чувствовать характерный запах. Несильный, но неприятный. Сергей сделал дополнительную дверь в комнату, которая выходит из кухни. По словам Ларисы, ради перепланировки он подделал ее подпись.
С улицы куриц было не сильно слышно, но когда мы подошли к двери, пеструшки поняли, что скорее всего их сейчас будут кормить, и стали активно кудахтать.
Лариса сказала, что птицы появились в квартире в мае этого года, и с тех пор она пытается заставить соседа их убрать.
— Он завез куриц, когда яйца стали дорожать. Когда я спросила про них, сосед сказал: «А как ты хотела? Квартирантов же не хотела?», — вспоминает разговор женщина. — Это еще сейчас прибрано более-менее. А тут такой запах стоит обычно. И он заходит, не разувается в коридоре никогда. И мойка для машины постоянно стоит, вода здесь везде. Зимой оставляет окна настежь. Не смывает за собой в туалете.
Лариса Харитоненко говорит, что раньше мужчина сдавал комнаты квартирантам:
— Я какое имею отношение к квартирантам его? Он заселял иностранцев, зэков, запугать меня пытался. Один из квартирантов кинулся драться на меня, я вызвала полицию. Потом мы начали нормально общаться с этим человеком, и Сергей его выселил. С кем я нормально общаюсь — те здесь не живут. Для войны, видимо, он подселял квартирантов. Он еще бабушке предлагал продать ему нашу комнату. А мне некуда съехать. А дом под снос и расселение. Жить так-то здесь можно.
Мужчина в квартире сейчас не живет. Он приходит дважды в день, чтобы покормить птицу, и уходит, но раньше, по словам женщины, жил в комнатах и пытался заставить ее продать комнату.
— У нас пошли скандалы почти сразу после того, как он один раз меня на кухне за задницу схватил и вот. Коридор горел, их проводка загорелась. Сделали худо-бедно какой-то ремонт. У нас очень много таких нюансов. Я, например, включаю стирку, он вытащит ее из розетки. Музыка сколько уже с 6 утра и до ночи может играть. Его один раз оштрафовали. Заявлений очень много.
Что говорит владелец кур?
Сергей Жаров на вопрос корреспондента, считает ли он, что может держать кур в квартире, ответил утвердительно.
— Вообще никакой вони. Я хотел квартирантов туда пустить. Она сказала: «Мне никого не надо». Ну раз не надо, значит куры будут жить. Хорошо еще у меня петуха там нет, — заявил мужчина.
Убирать птиц он не собирается.
— Просто из мести завел. Она дурная соседка. Не дает никому жить. Квартирантов пускаю, а она их выживает: «Туда не ходи, ванной не пользуйся, тем не пользуйся», — заявил Сергей. — А как вы объясните, что люди собак держат в квартире? Ладно, курей уберу, заведу кошек. Пусть с котами живет или с собакой.
Что ответили в мэрии и Роспотребнадзоре
На жалобу Ларисы администрация Ленинского района выдала предписание жильцам квартиры о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм.
«Вам необходимо провести дезинфекцию жилого помещения, привести данное помещение в надлежащее состояние», — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции.
В государственной жилищной инспекции жалобы Ларисы перенаправили в Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что не могут заставить Сергея убрать кур из квартиры и посоветовали обратиться в суд.
— Решение вопроса обязать
Как избавиться от курятника в квартире?
Единственный действенный способ разобраться по закону с птицей — это обратиться в суд, уверена юрист Юлия Ткачева.
— Здесь налицо нарушение Жилищного кодекса, порядка пользования имуществом. Даже для кошек и собак есть определенные правила содержания. А для домашней птицы и скота — особые правила. Они должны содержаться в отдельном помещении, и более того, не на каждом земельном участке можно построить курятник. Нужно зафиксировать факт того, что курицы живут в квартире. И обращаться с иском в суд, — объяснила юрист.
Она добавила, что в иске обязательно должно быть требование не только привести жилое помещение в надлежащее состояние, но и запретить содержать в нем сельскохозяйственных животных. Если такой запрет не будет прописан, то мужчина может вновь завести куриц и всё начнется по кругу.
В мае этого года Ленинский районный суд Новосибирска встал на сторону соседей заводчицы собак с улицы Порт-Артурская и решил, что она должна убрать всех животных.