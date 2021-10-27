«Пусть скажет спасибо, что нет петуха»: новосибирец завел в коммунальной квартире куриц, чтобы отомстить соседке

В Новосибирске нешуточный скандал разгорается в деревянном бараке на улице переулок Римского-Корсакова. В трехкомнатной коммунальной квартире мужчина поселил куриц. Животные постоянно кудахчут, а также в доме появился характерный запах. Его соседка обращается во все инстанции — от администрации до Роспотребнадзора, но не может заставить выселить животных. Корреспондент НГС побывала в странном доме и выслушала обе стороны конфликта.

Во время нашего визита попасть внутрь комнаты, где находятся птицы, не получилось. Их владелец в коммунальной квартире на первом этаже не живет, да еще и уехал в командировку в Москву. Но убедиться в правдивости рассказа его соседки Ларисы Харитоненко было несложно.

