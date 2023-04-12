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«Матерят и плюют на двери»: полиция проверяет информацию о подростках, которые угрожали женщине с ребенком

Подростки якобы беспокоят и других соседей

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Личность причастных устанавливает полиция

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В Новосибирской области полиция проверяет информацию о нападении детей на женщину с ребенком. Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано в Искитиме» во «ВКонтакте».

— По данному факту сообщений и заявлений в полицию не поступало. В настоящий момент сотрудниками ПДН проводятся мероприятия, направленные на установление законных представителей несовершеннолетних, изображенных на фото, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как говорится в сообщении, 11 апреля несколько подростков оскорбили женщину с ребенком, которая выходила из подъезда многоэтажки.

— Вечером моя мама выходила с ребенком и попросила их отойти от дверей (они не выпускали), в ее адрес полетели оскорбления и угрозы! До этого пожаловалась одна из жильцов дома на то, как ее обматерили эти самые «дети», как они бегают по подъезду, пинают и плюют в двери, — написала автор поста.

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