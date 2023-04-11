«Он сбежал из дома и творит дичь»: подросток-пироман попытался поджечь женщину с ребенком — с ним заодно подружка

Банальное замечание школьникам чуть не обошлось серьезными ожогами для жительницы Краснообска. Подросток поднес аэрозоль к зажигалке и направил пламя ей в лицо. Хулигана вычислили пользователи соцсетей, куда пострадавшая пожаловалась на малолетнего беспредельщика. Оказалось, что парень хорошо знаком местным школьникам: из-за буйного нрава он находится на домашнем обучении, а еще у него есть не менее агрессивная подружка. Они неразлучны, как Бонни и Клайд, еще чуть-чуть, и они могут начать криминальную карьеру. Подробности в материале криминального корреспондента НГС Павла Тиунова.
«Подпалили немного»
8 апреля жительница Краснообска Екатерина Бушуева вместе с младшим братом пошла по магазинам. На входе в «Красное&Белое», по ее словам, стояли два школьника лет по 10–11 и распыляли в воздух мужской дезодорант. Баловались.
— Дышать было нечем. Я очень остро реагирую на бытовую химию, поэтому сделала им замечание. Следующая струя полетела в меня, на куртке остались следы. Когда мы вышли из магазина, этих детей уже не было. Мы отправились в другой — «Бристоль», — рассказала девушка корреспонденту НГС.
На выходе из магазина Екатерину встретили несколько подростков постарше (14–15 лет). Они заявили, что пришли защитить младших друзей от угроз взрослого человека.
— Я ответила вопросом на вопрос, мол, кому я угрожала?! Подходит девочка и толкает меня в грудь. Я делаю замечание, и тогда мальчик подносит к зажигалке баллончик, направляет огонь прямо мне в лицо, — отметила Екатерина.
По словам девушки, она достала телефон, чтобы снять хулиганов на видео, в этот момент агрессивная школьница попыталась забрать гаджет. У нее ничего не получилось, и подростки бросились бежать. Екатерина бросилась за ними. Ей удалось схватить беглянку за капюшон. Защищать подружку ринулся парень, вооруженный зажигалкой и аэрозолем.
— Мальчик опять зажег огонь и двинулся на меня. Никаких прямых ожогов не было, но дискомфорт я ощутила. Руку задело, подпалили немного. Потом они убежали, — пояснила Екатерина.
Девушка пришла домой, залила получившееся видео в соцсети и написала пост о случившемся. В течение пары часов пользователи опознали нападавшего.
Бонни и Клайд из Краснообска
В хулигане краснообцы узнали
— В 2021 году он поступил в 6-й «Д» класс краснообской гимназии. В первой четверти его отчислили за то, что он курил в школьных туалетах. Сейчас он учится в школе. Я общаюсь с его одноклассницей. По ее словам, во втором триместре у него начались проблемы с агрессией, — заявила НГС местная жительница, попросившая сохранить свое имя в тайне.
Она заявила, что Стас по-хамски вел себя с учителями: открывал дверь в кабинеты ногой, обматерил педагога по русскому языку, ударил учителя истории. В школе якобы возник вопрос о его исключении, но парня вдруг перевели на домашнее обучение.
— Родители с ним не живут. Он живет с бабушкой. У него есть девушка, ей 16 лет. Однажды я видела, как она сидела на школьном крыльце, пила пиво и курила. Вышел Стас, они поцеловались, он закурил сигарету и зашел обратно в школу, — добавила собеседница.
Екатерина Бушуева, которая сцепилась с парочкой около магазина, узнала о подружке хулигана, когда пришла писать заявление в полицию. Там она встретилась с женщиной, которая является опекуном девочки.
— Она детдомовская, неконтролируемая, с проблемами. Она сбежала из дома, опекун подала заявление в полицию. Они, получается, вместе сбежали и за несколько дней успели много чего натворить, — рассказала Екатерина.
Информацию о том, что подростки сбежали из дома, редакции НГС подтвердил еще один источник, знакомый с ситуацией. Молодой человек, у которого со Стасом был конфликт, заявил, что парень и девушка могут вести себя неадекватно.
— Они творят какую-то дичь, — подчеркнул собеседник.
По слухам, парочка совершила кражу в одном из магазинов, а также Стас порезал другому подростку руку ножом. По словам Екатерины, в итоге «детей нашла» бабушка Стаса и «закрыла их в квартире», чтобы они никуда не сбежали.
«По законам джунглей»
После инцидента с зажигалкой Стас отметился в комментариях под постом о своей выходке. Подросток болезненно отреагировал на критические высказывания в свой адрес, но потом удалил все свои сообщения. В редакции НГС оказались скриншоты.
— Даже у животных есть свои правила поведения и наказание, а здесь просто каменные какие-то, — написала пользователь Светлана Левина.
— Это каменные джунгли я по своим законам (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. ред.), — ответил ей Стас.
В другом комментарии с его аккаунта пришло сообщение от якобы его старшего брата.
— Извините пожалуйста за моего младшего брата, я очень извеняюсь. Был проведен очень строгий разговор, — написал автор.
В ответ ему написали, что «разговор еще будет». Собеседник ответил, что беседа не предвидится, потому что он «переезжает».
Екатерина Бушуева написала Стасу в личные сообщения. На связь с ней тоже вышел «старший брат» и предложил урегулировать вопрос без полиции.
— Нашей семье на данный момент не нужны проблемы. Вы должны понимать то что это ребенок он не понимает, что делает. Сколько компенсация морального или физического вреда? — написал автор.
Девушка заявила, что намерена решить вопрос «по закону». Тогда собеседник подчеркнул, что Стас заступился за детей, поскольку им угрожали.
Шутки кончились
Директор краснообской школы разговаривать о своем воспитаннике отказалась. В телефонном разговоре она заявила корреспонденту НГС, что не будет отчитываться, «кто у нее учится». Без ответа остался и прямой вопрос о характеристике подростка.
— А если это не он? Я не знаю, кто вам что сказал и почему назвал эту фамилию. С этим инцидентом разбираются органы, и это не ко мне. Всего доброго, — отрезала директор.
Накануне в полиции заявили, что 9 апреля по поводу инцидента с огнем было подано заявление. Только правоохранители начали разбираться в ситуации, как к делу подключились сотрудники прокуратуры.
— Прокуратура даст оценку исполнению родительских обязанностей, деятельности органов и учреждений системы профилактики при работе с несовершеннолетними и их семьями, — сообщили в надзорном ведомстве.
10 апреля отметился Следственный комитет. Его руководители решили «забрать» у МВД результаты проверки по инциденту и самостоятельно вынести решение.
Сейчас проверка продолжается.
В феврале новосибирцам стало известно о существовании молодежной группировки «Ашановские» в Калининском районе Новосибирска. Подростки вымогают у ровесников деньги и устраивают драки в торговых центрах. Есть все основания полагать, что процессом кто-то управляет.