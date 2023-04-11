«Он сбежал из дома и творит дичь»: подросток-пироман попытался поджечь женщину с ребенком — с ним заодно подружка

«Подпалили немного»

8 апреля жительница Краснообска Екатерина Бушуева вместе с младшим братом пошла по магазинам. На входе в «Красное&Белое», по ее словам, стояли два школьника лет по 10–11 и распыляли в воздух мужской дезодорант. Баловались.

— Дышать было нечем. Я очень остро реагирую на бытовую химию, поэтому сделала им замечание. Следующая струя полетела в меня, на куртке остались следы. Когда мы вышли из магазина, этих детей уже не было. Мы отправились в другой — «Бристоль», — рассказала девушка корреспонденту НГС.

