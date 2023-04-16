СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 81.50
eur 90.16
Тема дняЗастройщика Джулая задержали в Новосибирске
Все новости
Все новости

«Менял колесо, и фура влетела»: в массовом ДТП под Новосибирском погиб водитель пикапа

Грузовик врезался в два автомобиля

6 404

На пикап пришелся сильный удар

Поделиться

В Новосибирске на дороге между Бердском и Академгородком произошло массовое ДТП. Как рассказали в «АСТ-54», грузовик врезался в пикап Nissan Terrano и синий универсал Lada Largus. Один человек погиб.

— Мужчина на пикапе менял колесо, фура влетела в него. Водитель пикапа погиб, — цитируют в «АСТ-54» своего подписчика.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Тело человека лежит у обочины

Видео: АСТ-54

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.

Ночью 15 апреля в Каргатском районе произошло смертельное ДТП. На трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись «Лада-Ларгус» и «Газель», погиб один человек.

По теме

ГрузовикАкадемгородокБердскДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ13
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter