«Менял колесо, и фура влетела»: в массовом ДТП под Новосибирском погиб водитель пикапа

В Новосибирске на дороге между Бердском и Академгородком произошло массовое ДТП. Как рассказали в «АСТ-54», грузовик врезался в пикап Nissan Terrano и синий универсал Lada Largus. Один человек погиб.
— Мужчина на пикапе менял колесо, фура влетела в него. Водитель пикапа погиб, — цитируют в «АСТ-54» своего подписчика.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.
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