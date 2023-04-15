«Лада» вылетела на встречку и столкнулась с «Газелью» на трассе под Новосибирском — погиб человек

Ночью 15 апреля в Каргатском районе произошло смертельное ДТП. На трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись «Лада-Ларгус» и «Газель», погиб один человек.
Как рассказали в областной Госавтоинспекции, авария случилась в 00:50. 54-летний водитель «Лады-Ларгус» ехал по Р-254 со стороны Омска в направлении Новосибирска.
— По предварительным данным, на 1257-м километре трассы выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем «Газель» под управлением мужчины 1988 года рождения, — сообщили в Госавтоинспекции.
В результате погиб водитель «Лады», его 53-летний пассажир получил травмы. Проводится доследственная проверка, сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии.
В конце января на Северном объезде произошла авария, в которой столкнулись автомобиль «Мицубиси» и машина скорой помощи. В результате погибли четыре человека. Машина, в которой ехали медики, загорелась. Следователи возбудили уголовное дело.