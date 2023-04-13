Два дома горят в поселке Садовый под Новосибирском — видео с места ЧП

Два частных дома загорелись утром 13 апреля в поселке Садовый под Новосибирском. В огне никто не пострадал, но площадь пожара может увеличиться. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
— Пожарные прибыли на место в 10:12, силы и средства стянуты по повышенному рангу. В настоящий момент существует угроза перехода огня на соседние строения, — сообщили в МЧС. — По оперативной информации, пострадавших нет, информация уточняется.
По информации подписчиков паблика «АСТ-54», пламя охватило и стоящий на одном из участков гараж. Хозяева успели выкатить автомобиль, но он тоже загорелся.
Ранее НГС писал о том, как после ДТП на Гусинобродском шоссе загорелись «Жигули». Пожар начался сразу после возгорания легковушки с УАЗом «Патриот».