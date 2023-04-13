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Два дома горят в поселке Садовый под Новосибирском — видео с места ЧП

Огонь может перейти на соседние жилые дома

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По информации очевидцев, огонь также охватил гараж и стоявшую в нем машину

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Два частных дома загорелись утром 13 апреля в поселке Садовый под Новосибирском. В огне никто не пострадал, но площадь пожара может увеличиться. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Пожарные прибыли на место в 10:12, силы и средства стянуты по повышенному рангу. В настоящий момент существует угроза перехода огня на соседние строения, — сообщили в МЧС. — По оперативной информации, пострадавших нет, информация уточняется.

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Автомобиль вытолкали из гаража

Видео: АСТ-54

По информации подписчиков паблика «АСТ-54», пламя охватило и стоящий на одном из участков гараж. Хозяева успели выкатить автомобиль, но он тоже загорелся.

Ранее НГС писал о том, как после ДТП на Гусинобродском шоссе загорелись «Жигули». Пожар начался сразу после возгорания легковушки с УАЗом «Патриот».

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