СЕЙЧАС +4°С
Пробки 1/10
usd 82.18
eur 89.73
Тема дняДва огромных мурала появятся в центре Новосибирска
Все новости
Все новости

На Гусинобродском шоссе загорелась «Жигули» — видео с пожара

По словам очевидца, перед этим в легковушку врезался УАЗ

42

Пожар произошел в Октябрьском районе

Поделиться

В Новосибирске вечером 12 апреля на Гусинобродском шоссе загорелся автомобиль «Жигули». Как рассказал НГС очевидец событий Александр, сначала легковушка столкнулась с другим автомобилем.

— Это произошло на ГБШ недалеко от крематория. Сначала в это «Жигули» врезался УАЗик, а уж потом машина загорелась. Когда мимо проезжал, пожарных еще не было, — рассказал мужчина.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС Александр

Журналист НГС, обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием по ситуации. В ведомстве сообщили, что уточнят информацию.

Ранее в Дзержинском районе Новосибирска загорелась «Газель». Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, пожар произошел возле здания на Гусинобродском шоссе, 60/1.

По теме

Горит машинаПожарНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter