На Гусинобродском шоссе загорелась «Жигули» — видео с пожара

В Новосибирске вечером 12 апреля на Гусинобродском шоссе загорелся автомобиль «Жигули». Как рассказал НГС очевидец событий Александр, сначала легковушка столкнулась с другим автомобилем.
— Это произошло на ГБШ недалеко от крематория. Сначала в это «Жигули» врезался УАЗик, а уж потом машина загорелась. Когда мимо проезжал, пожарных еще не было, — рассказал мужчина.
Журналист НГС, обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием по ситуации. В ведомстве сообщили, что уточнят информацию.
Ранее в Дзержинском районе Новосибирска загорелась «Газель». Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, пожар произошел возле здания на Гусинобродском шоссе, 60/1.