«Газель» с маслом в багажнике загорелась в Новосибирске — на месте работало МЧС

В Новосибирске в Дзержинском районе сегодня,
— В 13:03 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «Газель». На момент прибытия первого подразделения (13:12) происходило горение кузова автомобиля. Площадь пожара — 10 квадратных метров. Хозяин находился на месте вызова, не пострадал. «Газель», груженная бочками с маслом и покрышками, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
В 13:22 открытое горение ликвидировали. На пожар привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
Как рассказали пользователи 2ГИС, на время тушения Гусинобродское шоссе перекрывали. На момент публикации дорога была свободной и затора не было.
На прошлой неделе, 5 апреля, на трассе в сторону между Сузуном и селом Фёдоровка в Новосибирской области сгорел автобус. Густой дым от ПАЗа было видно очень далеко.