СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 82.40
eur 90.29
Тема дня«Газель» загорелась на Гусинобродском шоссе
Все новости
Все новости

«Газель» с маслом в багажнике загорелась в Новосибирске — на месте работало МЧС

Хозяин автомобиля не пострадал

390

Инцидент произошел сегодня, 10 апреля

Поделиться

В Новосибирске в Дзержинском районе сегодня, 10 апреля, днем загорелась «Газель». Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, пожар произошел возле здания на Гусинобродском шоссе, 60/1.

— В 13:03 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «Газель». На момент прибытия первого подразделения (13:12) происходило горение кузова автомобиля. Площадь пожара — 10 квадратных метров. Хозяин находился на месте вызова, не пострадал. «Газель», груженная бочками с маслом и покрышками, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В 13:22 открытое горение ликвидировали. На пожар привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Как рассказали пользователи 2ГИС, на время тушения Гусинобродское шоссе перекрывали. На момент публикации дорога была свободной и затора не было.

На прошлой неделе, 5 апреля, на трассе в сторону между Сузуном и селом Фёдоровка в Новосибирской области сгорел автобус. Густой дым от ПАЗа было видно очень далеко.

По теме

ГазельПожарМЧС
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter