«Пожарка нужна. И автобус другой нужен»: ПАЗ сгорел на трассе в Новосибирской области — видео

На трассе в сторону между Сузуном и селом Фёдоровка в Новосибирской области сгорел автобус. Густой дым от ПАЗа было видно очень далеко.
Видео пожара было опубликовано в группе «АСТ-54», где уточняется, что инцидент произошел во вторник, 4 апреля.
— В 17 километрах от Сузуна горит автобус, — говорит очевидец, который снял видео. — Рейсовый автобус Сузун — Федоровка. Скорая не нужна, пожарка нужна. И автобус другой нужен.
По предварительной информации, среди людей нет пострадавших. Редакция обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области.
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