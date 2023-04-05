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«Пожарка нужна. И автобус другой нужен»: ПАЗ сгорел на трассе в Новосибирской области — видео

По предварительной информации, среди людей нет пострадавших

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Пожар попал на видео

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На трассе в сторону между Сузуном и селом Фёдоровка в Новосибирской области сгорел автобус. Густой дым от ПАЗа было видно очень далеко.

Видео пожара было опубликовано в группе «АСТ-54», где уточняется, что инцидент произошел во вторник, 4 апреля.

— В 17 километрах от Сузуна горит автобус, — говорит очевидец, который снял видео. — Рейсовый автобус Сузун — Федоровка. Скорая не нужна, пожарка нужна. И автобус другой нужен.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

По предварительной информации, среди людей нет пострадавших. Редакция обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Утром, 20 марта, в Новосибирске загорелся автобус в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого. Автобус ехал по маршруту № 189. Из салона эвакуировались 10 человек.

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