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Автобус с 10 пассажирами загорелся на Богдана Хмельницкого — фото с места

Люди смогли сами выбраться из салона

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В пожаре никто не пострадал

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Сегодня утром, 20 марта, в Новосибирске загорелся автобус в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого. Автобус ехал по маршруту № 189. Из салона эвакуировались 10 человек.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 08:46. Пожарные прибыли за 4 минуты, открытое горение удалось ликвидировать за 6 минут.

— По оперативной информации, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Предварительно, в автобусе находились 10 человек, эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Огонь потушили за 6 минут

Огонь потушили за 6 минут

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На месте работали восемь человек и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Корреспонденту НГС не удалось связаться с перевозчиком, чтобы узнать подробности инцидента.

Зимой в Новосибирске на остановке у ТЭЦ-5 загорелся автобус № 13. Огонь начал распространяться в моторном отсеке. Читатель НГС прислал фото с места происшествия.

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