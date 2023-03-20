Автобус с 10 пассажирами загорелся на Богдана Хмельницкого — фото с места

Сегодня утром, 20 марта, в Новосибирске загорелся автобус в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого. Автобус ехал по маршруту
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 08:46. Пожарные прибыли за
— По оперативной информации, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Предварительно, в автобусе находились 10 человек, эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
На месте работали восемь человек и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.
Корреспонденту НГС не удалось связаться с перевозчиком, чтобы узнать подробности инцидента.
Зимой в Новосибирске на остановке у