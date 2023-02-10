Автобус № 13 загорелся на остановке возле ТЭЦ-5 — фото, где виден огонь внутри салона

В Новосибирске на остановке возле ТЭЦ-5 загорелся автобус
Как объяснили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, произошло самовозгорание в заднем отсеке, о погибших не сообщается.
Один из перевозчиков сообщил журналисту, что загорелся моторный отсек, никто не пострадал. По его словам, владельца маршрута он не знает. Еще один перевозчик объяснил НГС, что данный маршрут принадлежит компании ООО «ПАТП-6». Когда журналист связался с диспетчером этой компании, то от комментариев отказались и бросили трубку.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ПАТП-6» организовано в 2011 году. Директор компании — Светлана Буцких, она же является и учредителем. На конец 2021 года выручка организации составила 68,4 миллиона рублей, чистый убыток — 1,7 миллиона рублей.
Недавно в Кировском районе полностью выгорел маршрутный автобус ПАЗ.