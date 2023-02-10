Автобус № 13 загорелся на остановке возле ТЭЦ-5 — фото, где виден огонь внутри салона

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ПАТП-6» организовано в 2011 году. Директор компании — Светлана Буцких, она же является и учредителем. На конец 2021 года выручка организации составила 68,4 миллиона рублей, чистый убыток — 1,7 миллиона рублей.