В Кировском районе загорелся автобус — пассажирам пришлось спасаться бегством

Утром 24 января в Кировском районе Новосибирска полностью выгорел маршрутный автобус ПАЗ.
По данным управления МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 07:28. Автобус под номером 160 вспыхнул на улице Сибиряков-Гвардейцев. Пожарный расчет оказался на месте происшествия через пять минут после вызова. Машина была уже полностью объята пламенем.
— По словам очевидцев, [автобус] с газовым оборудованием. Люди эвакуировались самостоятельно до прибытия [пожарного расчета]. Пожар по всей площади, густой черный дым, — сообщил начальник пресс-службы управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
На данный момент возгорание локализовано. Спасатели продолжают проливать сгоревший остов автобуса.
3 января в Академгородке полностью выгорел пассажирский автобус. ЧП произошло из-за разгерметизации трех газовых баллонов.