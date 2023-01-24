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В Кировском районе загорелся автобус — пассажирам пришлось спасаться бегством

Автобус был с газовым оборудованием

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Люди эвакуировались до приезда спасателей

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Утром 24 января в Кировском районе Новосибирска полностью выгорел маршрутный автобус ПАЗ.

По данным управления МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 07:28. Автобус под номером 160 вспыхнул на улице Сибиряков-Гвардейцев. Пожарный расчет оказался на месте происшествия через пять минут после вызова. Машина была уже полностью объята пламенем.

— По словам очевидцев, [автобус] с газовым оборудованием. Люди эвакуировались самостоятельно до прибытия [пожарного расчета]. Пожар по всей площади, густой черный дым, — сообщил начальник пресс-службы управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

На данный момент возгорание локализовано. Спасатели продолжают проливать сгоревший остов автобуса.

3 января в Академгородке полностью выгорел пассажирский автобус. ЧП произошло из-за разгерметизации трех газовых баллонов.

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