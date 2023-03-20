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«Наш Дима провалился под лед»: подробности гибели музыканта из группы Cream Soda

Что известно о трагедии — в видео

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Видео: Городские порталы

Спасатели показали, как искали утонувшего сооснователя группы Cream Soda. Трагедия произошла в ночь на 20 марта — под лед на Волге возле села Диево-Городище в Ярославской области провалились пять человек, среди которых был и музыкант Дмитрий (Nova) Свиргунов.

Как произошла трагедия? И кто еще погиб той ночью? Подробности смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Компания из 10 человек отдыхала в доме, но в ночи ребята решили перейти реку. По дороге обратно, примерно в 350 метрах от берега, лед не выдержал. Пятеро оказались в воде. Друзья смогли спасти Валерию Дерман, чуть позже спасатели достали из воды еще живого 27-летнего Аристарха Ухтомского, но он скончался в машине скорой.

Уже днем 20 марта нашли тело Дмитрия Свиргунова. Сейчас продолжаются поиски его брата — 25-летнего Романа Свиргунова — и 28-летнего Георгия Киселева.

Дмитрий СвиргуновCream Soda
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