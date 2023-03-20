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«Напившись, решил покататься»: сибиряк угнал «Субару» в Горно-Алтайске и добрался на ней до Новосибирска

Хозяйка угнанной машины оценила ущерб в 420 тысяч рублей

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Машина была не заперта

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Полицейские задержали 25-летнего молодого человека, который угнал машину в Горно-Алтайске и уехал на ней в Новосибирск. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе по МВД по Республике Алтай.

По данным ведомства, заявление об угоне автомобиля Subaru Forester подала 29-летняя жительница Горно-Алтайска. Женщина оценила ущерб в 420 тысяч рублей.

— Молодой человек сообщил, что, находясь в одном из районов города, после употребления алкогольной продукции, у него возникло желание прокатиться на автомобиле. Возле одного из домов он увидел припаркованный Subaru Forester. Попасть в салон злоумышленнику не составило большого труда, поскольку дверь была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, — пояснили в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Ранее четверо подростков угнали припаркованную у кафе в Куйбышеве Toyota Carina для ночных развлечений и съехали в кювет.

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