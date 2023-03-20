«Напившись, решил покататься»: сибиряк угнал «Субару» в Горно-Алтайске и добрался на ней до Новосибирска

Полицейские задержали
По данным ведомства, заявление об угоне автомобиля Subaru Forester подала
— Молодой человек сообщил, что, находясь в одном из районов города, после употребления алкогольной продукции, у него возникло желание прокатиться на автомобиле. Возле одного из домов он увидел припаркованный Subaru Forester. Попасть в салон злоумышленнику не составило большого труда, поскольку дверь была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, — пояснили в МВД.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
Ранее четверо подростков угнали припаркованную у кафе в Куйбышеве Toyota Carina для ночных развлечений и съехали в кювет.