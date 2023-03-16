Четверо подростков угнали Toyota Carina и угодили в кювет под Новосибирском

— По версии следствия, в ночное время в январе 2023 года четверо подростков, вступив в предварительный сговор, решили совершить угон автомобиля, находившегося возле одного из кафе в городе Куйбышев. Открыв незапертую дверь, несовершеннолетние проникли в салон автомобиля и завели указанный автомобиль. В дальнейшем на угнанной машине они катались по городским улицам до тех пор, пока автомобиль не занесло, и они съехали в кювет, — сообщили НГС в региональном управлении СК.

