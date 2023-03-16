Четверо подростков угнали Toyota Carina и угодили в кювет под Новосибирском

Четверо подростков угнали припаркованную у кафе в Куйбышеве Toyota Carina для ночных развлечений и съехали в кювет. Им инкриминируется угон группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК).
— По версии следствия, в ночное время в январе 2023 года четверо подростков, вступив в предварительный сговор, решили совершить угон автомобиля, находившегося возле одного из кафе в городе Куйбышев. Открыв незапертую дверь, несовершеннолетние проникли в салон автомобиля и завели указанный автомобиль. В дальнейшем на угнанной машине они катались по городским улицам до тех пор, пока автомобиль не занесло, и они съехали в кювет, — сообщили НГС в региональном управлении СК.
Следователи направили представления в учебные заведения, где учатся подростки для «устранения обстоятельств, способствовавших совершению указанного преступления». Уголовное дело в отношении несовершеннолетних рассмотрит суд Куйбышевского района Новосибирской области.
10 марта сибирячка устроила погром в «Пятерочке» после того, как у нее угнали машину, — она разнесла витрину с алкоголем. Женщина разбила 25 бутылок с вином, пивом и коньяком.