Две машины лоб в лоб столкнулись на Сибиряков-Гвардейцев — фото с места ДТП

Авария произошла сегодня рано утром в Кировском районе Новосибирска. ДТП пострадали водители обеих машин и пассажир. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Toyota Windom.