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Две машины лоб в лоб столкнулись на Сибиряков-Гвардейцев — фото с места ДТП

В столкновении пострадали три человека

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Авария произошла в 7:45 утра

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Авария произошла сегодня рано утром в Кировском районе Новосибирска. ДТП пострадали водители обеих машин и пассажир. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Toyota Windom.

— В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Hyundai, его пассажир, мужчина на вид 50–60 лет и женщина-водитель Toyota, — рассказали полицейские.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель

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Всех троих пострадавших доставили в больницу, сейчас врачи выясняют, насколько серьезны их травмы. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее НГС писал о том, что вечером в Нижней Ельцовке произошло ДТП с участием патрульного автомобиля ГИБДД. Происшествие попало на видео.

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