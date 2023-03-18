«Тойота» врезалась в патрульный автомобиль у Нижней Ельцовки — видео

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали аварию. Как сообщили в ведомстве, столкновение произошло 17 марта в 23:50.

В результате ДТП патрульный автомобиль столкнулся в УАЗом, на водителя которого автоинспекторы составляли административный материал по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика).

