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«Тойота» врезалась в патрульный автомобиль у Нижней Ельцовки — видео

В городе произошло ДТП с участием трех машин

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Инцидент произошел возле поворота на Нижнюю Ельцовку

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В Советском районе Новосибирска «Тойота» врезалась в патрульный автомобиль. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел возле поворота на Нижнюю Ельцовку. Последствия ДТП попали на видео.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали аварию. Как сообщили в ведомстве, столкновение произошло 17 марта в 23:50.

В результате ДТП патрульный автомобиль столкнулся в УАЗом, на водителя которого автоинспекторы составляли административный материал по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика).

— Водитель, управляя автомобилем «Тойота», двигаясь по Бердскому шоссе, допустил наезд на стоящее транспортное средство — патрульный автомобиль, стоявший с включенными проблесковыми маячками и аварийной сигнализацией. После чего служебный автомобиль совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем УАЗ, — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ДТП оформлено с материальным ущербом. Водитель автомобиля «Тойота» был трезв.

18 марта водитель «Тойоты-Харриер» врезался в попутную «Хонду» в Дзержинском районе Новосибирска. В результате ДТП пострадала 39-летняя женщина.

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