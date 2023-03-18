«Тойота» врезалась в патрульный автомобиль у Нижней Ельцовки — видео

В Советском районе Новосибирска «Тойота» врезалась в патрульный автомобиль. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел возле поворота на Нижнюю Ельцовку. Последствия ДТП попали на видео.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали аварию. Как сообщили в ведомстве, столкновение произошло 17 марта в 23:50.
В результате ДТП патрульный автомобиль столкнулся в УАЗом, на водителя которого автоинспекторы составляли административный материал по
— Водитель, управляя автомобилем «Тойота», двигаясь по Бердскому шоссе, допустил наезд на стоящее транспортное средство — патрульный автомобиль, стоявший с включенными проблесковыми маячками и аварийной сигнализацией. После чего служебный автомобиль совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем УАЗ, — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ДТП оформлено с материальным ущербом. Водитель автомобиля «Тойота» был трезв.
18 марта водитель «Тойоты-Харриер» врезался в попутную «Хонду» в Дзержинском районе Новосибирска. В результате ДТП пострадала 39-летняя женщина.