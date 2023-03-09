В Чите взорвался газ в многоэтажке — из-под завалов достали маленькую девочку

В Чите, в посёлке Антипиха, произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажке. От взрыва пострадали четвёртый и пятый этажи в первом подъезде дома на улице Боровой. Информации о пострадавших при взрыве пока нет, спасатели достали из-под завалов маленькую девочку. По информации МЧС, всего из жилого дома спасли восемь человек, людей эвакуируют.
Министр здравоохранения Забайкальского края сообщила корреспондентам CHITA.RU, что на место выехала бригада медицины катастроф.
— Туда уехали бригада медицины катастроф и бригада скорой помощи, потому что заявок пока не поступало. Я туда сейчас тоже еду. Все больницы оповещены, все готовы. Запас крови готов. Остальные бригады готовы стартануть, если будет необходимость, — сообщила Немакина.
По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Сейчас на месте работают 6 бригад скорой помощи, а также сотрудники полиции, которые оцепили место происшествия и помогают специальному транспорту беспрепятственно подъезжать к пострадавшему дому. На месте взрыва бытового газа также находится заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко. По его информации, для расчистки завалов доставлена специализированная техника — кран и три самосвала. В Антипиху выехал и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Прокуратура Забайкалья проводит проверку по факту взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в поселке Антипиха. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Максим Ершов, а также следователи регионального следственного управления СК России.
Наши коллеги из CHITA.RU ведут онлайн-трансляцию с места событий.