В Чите взорвался газ в многоэтажке — из-под завалов достали маленькую девочку

В Чите, в посёлке Антипиха, произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажке. От взрыва пострадали четвёртый и пятый этажи в первом подъезде дома на улице Боровой. Информации о пострадавших при взрыве пока нет, спасатели достали из-под завалов маленькую девочку. По информации МЧС, всего из жилого дома спасли восемь человек, людей эвакуируют.