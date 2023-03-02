Появилось видео с места смертельного ДТП на алтайской трассе

Прокуратура Алтайского края начала проверку после смертельного ДТП на трассе в Рубцовском районе. Там столкнулись автобус, который ехал из Новосибирска, и фура — 2 пассажира погибли.

— Организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом, — сообщили в ведомстве.

