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Тема дняПерекрыли трассу, где в аварии погибли двое
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Появилось видео с места смертельного ДТП на алтайской трассе

В аварии погибли 2 человека, еще 3 пострадали

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На месте работают полиция, МЧС и прокуратура

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Прокуратура Алтайского края начала проверку после смертельного ДТП на трассе в Рубцовском районе. Там столкнулись автобус, который ехал из Новосибирска, и фура — 2 пассажира погибли.

— Организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом, — сообщили в ведомстве.

На место выехал прокурор Рубцовского района Юрий Земских.

Видео с последствиями ДТП выложил телеграм-канал «Инцидент Рубцовск». По информации телеграм-канала, погибли 2 мужчин, еще 2 девушки и водитель автобуса пострадали.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Рубцовск» / T.me

Авария случилась сегодня в 03:50 на 267-м километре дороги А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан). По предварительной информации, водитель автобуса «Кинг-Лонг» 1975 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой МАН, за рулем которой был мужчина 1968 года рождения.

24 февраля 2 человека погибли в ДТП с бензовозом МАН в Колыванском районе Новосибирской области.

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