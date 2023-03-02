Появилось видео с места смертельного ДТП на алтайской трассе

Прокуратура Алтайского края начала проверку после смертельного ДТП на трассе в Рубцовском районе. Там столкнулись автобус, который ехал из Новосибирска, и фура — 2 пассажира погибли.
— Организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом, — сообщили в ведомстве.
На место выехал прокурор Рубцовского района Юрий Земских.
Видео с последствиями ДТП выложил телеграм-канал «Инцидент Рубцовск». По информации телеграм-канала, погибли 2 мужчин, еще 2 девушки и водитель автобуса пострадали.
Авария случилась сегодня в 03:50 на
24 февраля 2 человека погибли в ДТП с бензовозом МАН в Колыванском районе Новосибирской области.