Два пассажира автобуса Новосибирск — Семипалатинск погибли в ДТП с фурой

Два пассажира автобуса, который ехал по маршруту Новосибирск — Семипалатинск, погибли в аварии сегодня ночью. ДТП произошло в Рубцовском районе Алтайского края.
Как сообщает краевое МВД, в 03:50 на
По предварительной информации, водитель автобуса «Кинг-Лонг» 1975 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой МАН, за рулем которой был мужчина 1968 года рождения.
В результате погибли 2 пассажира автобуса, еще 2 пассажира и водитель получили травмы.
На месте работают сотрудники полиции и МЧС.