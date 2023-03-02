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СрочноПассажиры автобуса погибли в ДТП с фурой
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Два пассажира автобуса Новосибирск — Семипалатинск погибли в ДТП с фурой

Авария случилась на трассе под Рубцовском

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Кадр с места аварии

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Два пассажира автобуса, который ехал по маршруту Новосибирск — Семипалатинск, погибли в аварии сегодня ночью. ДТП произошло в Рубцовском районе Алтайского края.

Как сообщает краевое МВД, в 03:50 на 267-м километре дороги А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан) столкнулись автобус и грузовик МАН.

По предварительной информации, водитель автобуса «Кинг-Лонг» 1975 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой МАН, за рулем которой был мужчина 1968 года рождения.

В результате погибли 2 пассажира автобуса, еще 2 пассажира и водитель получили травмы.

На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

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МВДМЧСФураАлтайский край
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