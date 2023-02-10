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Взрыв газа на ЛинейнойИнфографика

Подсчитано число многоэтажек с газом в Новосибирске: в каких районах их больше всего

Публикуем наглядную информацию в одной картинке

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К газу дома в Новосибирске подключали преимущественно в 1960–1980 годах

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В городском департаменте энергетики и ЖКХ рассказали, сколько многоквартирных домов в Новосибирске обеспечены центральным газоснабжением. Оказалось, что их 534.

Больше всего газифицированных домов находится в Ленинском районе (165) и в трех районах Центрального округа (145).

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— Подключение многоквартирных жилых домов к централизованной системе газоснабжения осуществлялось в период строительства данного жилого фонда, преимущественно в 1960–1980 годах, — уточнили в департаменте.

Вчера в одном из таких домов на улице Линейной произошел взрыв газа, который обрушил один из центральных подъездов и унес жизни 13 человек. К утру спасатели разобрали завалы, пострадавшие находятся в больницах, а потерявшие жилье жители дома — в пунктах временного размещения. 10 февраля в Новосибирской области объявлено днем траура.

Обрушившийся дом построен в 1966 году по типовой серии 1–468 — в Новосибирске более 700 таких домов, это самая популярная в городе серия панельного домостроения.

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Взрыв газаГазификацияМэрия Новосибирска
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