Подсчитано число многоэтажек с газом в Новосибирске: в каких районах их больше всего

В городском департаменте энергетики и ЖКХ рассказали, сколько многоквартирных домов в Новосибирске обеспечены центральным газоснабжением. Оказалось, что их 534.



Больше всего газифицированных домов находится в Ленинском районе (165) и в трех районах Центрального округа (145).