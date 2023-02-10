Подсчитано число многоэтажек с газом в Новосибирске: в каких районах их больше всего

В городском департаменте энергетики и ЖКХ рассказали, сколько многоквартирных домов в Новосибирске обеспечены центральным газоснабжением. Оказалось, что их 534.
Больше всего газифицированных домов находится в Ленинском районе (165) и в трех районах Центрального округа (145).
— Подключение многоквартирных жилых домов к централизованной системе газоснабжения осуществлялось в период строительства данного жилого фонда, преимущественно в 1960–1980 годах, — уточнили в департаменте.
Вчера в одном из таких домов на улице Линейной произошел взрыв газа, который обрушил один из центральных подъездов и унес жизни 13 человек. К утру спасатели разобрали завалы, пострадавшие находятся в больницах, а потерявшие жилье жители дома — в пунктах временного размещения. 10 февраля в Новосибирской области объявлено днем траура.
Обрушившийся дом построен в 1966 году по типовой серии 1–468 — в Новосибирске более 700 таких домов, это самая популярная в городе серия панельного домостроения.