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Тема дняСтало известно, кто поставлял газ в рухнувший дом
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Взрыв газа на Линейной

Появился список с фамилиями пострадавших после взрыва в доме в Новосибирске — сейчас в нем 8 человек

Люди госпитализированы в три больницы

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Названы фамилии 8 пострадавших

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Стали известны фамилии людей, пострадавших в результате взрыва в доме № 39 на улице Линейной. Список госпитализированных жильцов появился на дверях спортзала в школе № 85, где разместили эвакуированных.

Число госпитализированных составило 8 человек, ранее сообщалось о 7 пострадавших.

Новосибирская областная клиническая больница

  • Некешин Андрей Сергеевич, 2007 г. р., состояние средней степени тяжести;
  • Кулик Евгений Алексеевич, 1981 (2) г. р., состояние средней степени тяжести.

Городская клиническая больница № 1


  • Казанцева Наталья Александровна, 1983 г. р., состояние средней степени тяжести;
  • Калмирзаева Миржан Акм., 1978 г. р., состояние средней степени тяжести;
  • Илюшин Евгений Витальевич, 1985 г. р., состояние средней степени тяжести;
  • Левина Светлана Анатольевна, 1970 г. р., состояние средней степени тяжести.

Городская клиническая больница № 34


  • Абдей Миталип, 1993 г. р., состояние средней степени тяжести;
  • Тришин Сергей Тимофеевич, 1947 г. р., состояние средней степени тяжести.

Рано утром 9 февраля прогремел взрыв газа в жилом доме по адресу Линейной, 39. По предварительной информации, погибли два человека. За деталями ЧП можно следить в онлайн-трансляции, которую ведут журналисты НГС с места событий.

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