Появился список с фамилиями пострадавших после взрыва в доме в Новосибирске — сейчас в нем 8 человек

Стали известны фамилии людей, пострадавших в результате взрыва в доме
Число госпитализированных составило 8 человек, ранее сообщалось о 7 пострадавших.
Новосибирская областная клиническая больница
- Некешин Андрей Сергеевич, 2007 г. р., состояние средней степени тяжести;
- Кулик Евгений Алексеевич, 1981 (2) г. р., состояние средней степени тяжести.
Городская клиническая больница
№ 1
- Казанцева Наталья Александровна, 1983 г. р., состояние средней степени тяжести;
- Калмирзаева Миржан Акм., 1978 г. р., состояние средней степени тяжести;
- Илюшин Евгений Витальевич, 1985 г. р., состояние средней степени тяжести;
- Левина Светлана Анатольевна, 1970 г. р., состояние средней степени тяжести.
Городская клиническая больница
№ 34
- Абдей Миталип, 1993 г. р., состояние средней степени тяжести;
- Тришин Сергей Тимофеевич, 1947 г. р., состояние средней степени тяжести.
Рано утром 9 февраля прогремел взрыв газа в жилом доме по адресу Линейной, 39. По предварительной информации, погибли два человека. За деталями ЧП можно следить в онлайн-трансляции, которую ведут журналисты НГС с места событий.