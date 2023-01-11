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Тема дняШестеро детей отравились парами хлора в бассейне
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В Новосибирске шестеро детей отравились парами хлора в бассейне — СКР начал проверку

Несовершеннолетних доставили в больницу

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Инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска

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Новосибирские следователи организовали доследственную проверку после сообщений СМИ об отравлении детей парами хлора в бассейне. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, после посещения заведения шестеро несовершеннолетних были доставлены в медицинское учреждение.

По данным ведомства, сообщение о происшествии опубликовали в соцсетях. В нем уточнялось, что в январе при посещении бассейна банного комплекса в Новосибирске шестеро детей в возрасте от 4 до 12 лет отравились парами хлора. Заведение находится в Ленинском районе города.

— По поручению и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки, — указано в сообщении. — По предварительным данным, несовершеннолетние находись вместе с родителями в банном комплексе, после возвращения домой состояние детей ухудшилось, и они были доставлены в медицинское учреждение. В настоящий момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным ведомства, следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.

В середине ноября в Новосибирске второклассницу во время урока физкультуры нашли на дне школьного бассейна без сознания. Позже ребенок скончался в больнице. После происшествия бассейн закрыли, дело о смерти девочки взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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