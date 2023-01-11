В Новосибирске шестеро детей отравились парами хлора в бассейне — СКР начал проверку

Новосибирские следователи организовали доследственную проверку после сообщений СМИ об отравлении детей парами хлора в бассейне. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, после посещения заведения шестеро несовершеннолетних были доставлены в медицинское учреждение.
По данным ведомства, сообщение о происшествии опубликовали в соцсетях. В нем уточнялось, что в январе при посещении бассейна банного комплекса в Новосибирске шестеро детей в возрасте от 4 до 12 лет отравились парами хлора. Заведение находится в Ленинском районе города.
— По поручению
По данным ведомства, следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.
В середине ноября в Новосибирске второклассницу во время урока физкультуры нашли на дне школьного бассейна без сознания. Позже ребенок скончался в больнице. После происшествия бассейн закрыли, дело о смерти девочки взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.