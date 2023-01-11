«Возможно, усыпят»: мэр Кольцово объяснил, что ждет маламута после нападения на ребенка

В Новосибирской области могут усыпить маламута, который напал на 8-летнего мальчика в наукограде Кольцово. Об этом корреспонденту НГС сообщил глава рабочего поселка Николай Красников.



— Это информация правоохранительных органов, которые меня проинформировали, что собака изолирована, находится в спецучреждении, — рассказал НГС Николай Красников. — Дальше в установленном порядке будет рассматриваться ее дальнейшее будущее. Как мне пояснили, возможно, будет ходатайство об ее усыплении, с учетом того, что она возрастная, болеющая, с определенным диагнозом.

