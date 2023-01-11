«Возможно, усыпят»: мэр Кольцово объяснил, что ждет маламута после нападения на ребенка

В Новосибирской области могут усыпить маламута, который напал на
— Это информация правоохранительных органов, которые меня проинформировали, что собака изолирована, находится в спецучреждении, — рассказал НГС Николай Красников. — Дальше в установленном порядке будет рассматриваться ее дальнейшее будущее. Как мне пояснили, возможно, будет ходатайство об ее усыплении, с учетом того, что она возрастная, болеющая, с определенным диагнозом.
Инцидент произошел днем 9 января. Собака напала на ребенка, когда тот возвращался один домой из школы. От животного мальчика отбили прохожие. По данным врачей, после происшествия у ребенка повреждены мягкие ткани лица и частично верхние конечности.
Инцидент также прокомментировала хозяйка собаки. По ее словам, животное выбежало и оказалось на улице, когда она с ребенком вышла из дома. После происшествия прокуратура и СКР начали проверки.