Суд в Гааге признал, что малазийский «Боинг» сбили над Донбассом из зенитного ракетного комплекса

Суд в Гааге оглашает приговор по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом малазийском «Боинге» — жертвами крушения тогда стали 298 человек. По мнению суда, рейс МН17 был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», размещенного в поле под Первомайским (Ясиноватский район Донецкой области). При этом сам комплекс сначала привезли из России на Украину, а потом вывезли обратно. Действия экипажа комплекса установить невозможно, также непонятно, кто дал команду запустить ракету. По мнению суда, целью запуска ракеты был военный самолет.
Суд также постановил, что Россия была вовлечена в конфликт и поддерживала боевые действия в этом районе, а у нескольких подозреваемых есть российское гражданство. При этом российские власти неоднократно отрицали причастность к гибели рейса MH17 и указывали на то, что их выводы по этому делу не принимаются во внимание западными следователями.
В суде отметили, что освободить обвиняемых от ответственности мог бы «боевой иммунитет» — принцип, по которому ответственность военного командования не наступает в условиях боевой обстановки или проведения военных мероприятий. Но принцип боевого иммунитета не применим в этом случае, поскольку обвиняемые не состояли в российской регулярной армии и Россия не несла ответственности за их действия. Также гаагский судья заявил, что обвиняемые по делу MH17 не были единой группой, как утверждала прокуратура, но имели отношение к применению ЗРК «Бук».
В МИД РФ прокомментировали, что Россия изучит вердикт суда по этому делу.
Крушение Boeing 777 в Донецкой области — крупная авиационная катастрофа, которая произошла 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области в районе вооруженного противостояния между правительственными силами Украины и формированиями ЛДНР. Авиалайнер Boeing 777–200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа и 49 минут после взлета, находясь в небе над Донбассом, был поражен ракетой и разрушился на несколько частей. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Катастрофа рейса MH17 вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю авиации и стала крупнейшей авиакатастрофой на постсоветском пространстве.
Государственная прокуратура Нидерландов обвинила в причастности к катастрофе гражданина России — бывшего главу ополченцев Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко (два гражданина России и один гражданин Украины). Судебный процесс начался 9 марта 2020 года в окружном суде Гааги. Для всех обвиняемых прокуратура потребовала пожизненного заключения.