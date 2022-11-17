Суд в Гааге признал, что малазийский «Боинг» сбили над Донбассом из зенитного ракетного комплекса

В МИД РФ прокомментировали, что Россия изучит вердикт суда по этому делу.

Крушение Boeing 777 в Донецкой области — крупная авиационная катастрофа, которая произошла 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области в районе вооруженного противостояния между правительственными силами Украины и формированиями ЛДНР. Авиалайнер Boeing 777–200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа и 49 минут после взлета, находясь в небе над Донбассом, был поражен ракетой и разрушился на несколько частей. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Катастрофа рейса MH17 вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю авиации и стала крупнейшей авиакатастрофой на постсоветском пространстве.



Государственная прокуратура Нидерландов обвинила в причастности к катастрофе гражданина России — бывшего главу ополченцев Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко (два гражданина России и один гражданин Украины). Судебный процесс начался 9 марта 2020 года в окружном суде Гааги. Для всех обвиняемых прокуратура потребовала пожизненного заключения.