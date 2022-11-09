Суд отстранил от должности депутата после наезда на ребенка в Татарске: ему запретили появляться в совете
Также ему запретили выходить ночью из дома
9 ноября суд в Новосибирской области отстранил Сергея Мамонтова от должности депутата Татарского района, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мужчину обвиняют в том, что он сбил
Инцидент произошел в конце октября. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по
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Кроме отстранения, в отношении депутата избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в рамках уголовного дела.
Так, по данным суда, парламентарию запрещено выходить из дома с 22 до 6 часов, находиться в помещении районного совета депутатов, в также общаться со свидетелями, потерпевшими, экспертами, понятыми и специалистами по уголовному делу.
Суд также запретил Мамонтову управлять автомобилями категорий В, В1, М и вести переговоры с использованием мобильных средств связи, в том числе мобильного телефона и интернета. Постановление суда не вступило в законную силу.
ДТП произошло 30 октября в Татарске и попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина на автомобиле сбил ребенка, после чего вышел из внедорожника, посмотрел на пострадавшего и уехал.
За рулем автомобиля мог быть депутат «Единой России» Сергей Мамонтов. Он пришел с повинной в полицию. На мужчину завели уголовное и два административных дела. После его арестовали на 11 суток за оставление места ДТП. 8 ноября пресс-служба регионального отделения партии сообщила, что депутата лишат мандата до 20 ноября.