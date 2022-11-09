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Депутат переехал ребенка

Суд отстранил от должности депутата после наезда на ребенка в Татарске: ему запретили появляться в совете

Также ему запретили выходить ночью из дома

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Депутата отстранили от должности до конца декабря 2022 года

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9 ноября суд в Новосибирской области отстранил Сергея Мамонтова от должности депутата Татарского района, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мужчину обвиняют в том, что он сбил 6-летнего ребенка и оставил место аварии Татарске.

Инцидент произошел в конце октября. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). По данным надзорного ведомства, Сергея Мамонтова временно отстранили от должности депутата до 31 декабря. Решение принял Татарский районный суд.

Мамонтов С. И. был временно отстранен от исполнения обязанностей по выборной должности Совета депутатов Татарского района Новосибирской области четвертого созыва, — сообщается на сайте суда.

Кроме отстранения, в отношении депутата избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в рамках уголовного дела.

Так, по данным суда, парламентарию запрещено выходить из дома с 22 до 6 часов, находиться в помещении районного совета депутатов, в также общаться со свидетелями, потерпевшими, экспертами, понятыми и специалистами по уголовному делу.

Суд также запретил Мамонтову управлять автомобилями категорий В, В1, М и вести переговоры с использованием мобильных средств связи, в том числе мобильного телефона и интернета. Постановление суда не вступило в законную силу.

ДТП произошло 30 октября в Татарске и попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина на автомобиле сбил ребенка, после чего вышел из внедорожника, посмотрел на пострадавшего и уехал.

За рулем автомобиля мог быть депутат «Единой России» Сергей Мамонтов. Он пришел с повинной в полицию. На мужчину завели уголовное и два административных дела. После его арестовали на 11 суток за оставление места ДТП. 8 ноября пресс-служба регионального отделения партии сообщила, что депутата лишат мандата до 20 ноября.

9 ноября в Искитиме автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе маму с двумя детьми. В результате ДТП погибла двухлетняя девочка.

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