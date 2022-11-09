Суд отстранил от должности депутата после наезда на ребенка в Татарске: ему запретили появляться в совете

9 ноября суд в Новосибирской области отстранил Сергея Мамонтова от должности депутата Татарского района, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мужчину обвиняют в том, что он сбил 6-летнего ребенка и оставил место аварии Татарске.



Инцидент произошел в конце октября. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). По данным надзорного ведомства, Сергея Мамонтова временно отстранили от должности депутата до 31 декабря. Решение принял Татарский районный суд.