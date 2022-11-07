«Всё это...»: Сергей Маковецкий прокомментировал НГС скандал в самолете до Новосибирска
Об инциденте в соцсетях ранее написал актер Станислав Садальский
Актер Сергей Маковецкий прокомментировал НГС инцидент, который якобы произошел на борту самолета по пути в Новосибирск. По его словам, историю раздули из ничего.
— Всё это … (ерунда. — Прим. ред.). Я ничего комментировать не буду. Раздули из мухи слона. Почему-то про спектакль вам неинтересно, — коротко ответил актер.
Напомним, по словам актера Станислава Садальского, 64-летний Маковецкий подрался с 82-летней артисткой Людмилой Максаковой в самолете по пути из Москвы в Новосибирск. Садальский в своих соцсетях утверждает, что Маковецкий был нетрезв и Максакова пыталась его успокоить.
Сергей Маковецкий, народный артист России, также был с гастролями в Новосибирске весной — он играл в известном спектакле «Папа». Осенью 2022 года она снова прилетел в Сибирь.