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«Всё это...»: Сергей Маковецкий прокомментировал НГС скандал в самолете до Новосибирска

Об инциденте в соцсетях ранее написал актер Станислав Садальский

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Сергей Маковецкий отрицает факт драки в самолете

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Актер Сергей Маковецкий прокомментировал НГС инцидент, который якобы произошел на борту самолета по пути в Новосибирск. По его словам, историю раздули из ничего.

— Всё это … (ерунда. — Прим. ред.). Я ничего комментировать не буду. Раздули из мухи слона. Почему-то про спектакль вам неинтересно, — коротко ответил актер.

Напомним, по словам актера Станислава Садальского, 64-летний Маковецкий подрался с 82-летней артисткой Людмилой Максаковой в самолете по пути из Москвы в Новосибирск. Садальский в своих соцсетях утверждает, что Маковецкий был нетрезв и Максакова пыталась его успокоить.

Сергей Маковецкий, народный артист России, также был с гастролями в Новосибирске весной — он играл в известном спектакле «Папа». Осенью 2022 года она снова прилетел в Сибирь.

Станислав СадальскийСергей МаковецкийДрака в самолетеЛюдмила Максакова
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