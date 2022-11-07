Скандал с Сергеем Маковецким: актера обвинили в пьяном дебоше в самолете — в МВД инцидент не попадал
О произошедшем написал актер Стас Садальский
Актеры Сергей Маковецкий и Людмила Максакова угодили в скандал в самолете до Новосибирска. Об этом в своем Telegram-канале и аккаунте в Instagram* написал актер Стас Садальский.
— Продолжается противостояние двух мастодонтов (кто круче) — Сергея Маковецкого и Людмилы Максаковой. Неприятная скандальная история вновь вышла на непредсказуемый уровень. В самолете летящие на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке, — написал Стас Садальский.
Садальский утверждает, что Маковецкий был нетрезв и Максакова пыталась его успокоить.
В соцсетях и на официальном сайте театр им.
Театр им. Евгения Вахтангова был на гастролях в Новосибирске с 3 по 6 ноября со спектаклем «Война и мир».
Корреспондент НГС обратилась в МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу с просьбой прокомментировать ситуацию. Там не подтвердили информацию об инциденте.
— У нас такой информации нет, — сообщили в ведомстве.
Сергей Маковецкий, народный артист России, был с гастролями в Новосибирске весной — он играл в известном спектакле «Папа».
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