20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 62.10
eur 60.61
СрочноМэр назначил еще одного первого зама
Все новости
Все новости

Скандал с Сергеем Маковецким: актера обвинили в пьяном дебоше в самолете — в МВД инцидент не попадал

О произошедшем написал актер Стас Садальский

1 521
ds

Стас Садальский обвинил Сергея Маковецкого (на фото) в недостойном поведении

Поделиться

Актеры Сергей Маковецкий и Людмила Максакова угодили в скандал в самолете до Новосибирска. Об этом в своем Telegram-канале и аккаунте в Instagram* написал актер Стас Садальский.

— Продолжается противостояние двух мастодонтов (кто круче) — Сергея Маковецкого и Людмилы Максаковой. Неприятная скандальная история вновь вышла на непредсказуемый уровень. В самолете летящие на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке, — написал Стас Садальский.

Садальский утверждает, что Маковецкий был нетрезв и Максакова пыталась его успокоить.

В соцсетях и на официальном сайте театр им. Е. Вахтангова никак не комментирует инцидент — редакция обратилась с официальным запросом.

Театр им. Евгения Вахтангова был на гастролях в Новосибирске с 3 по 6 ноября со спектаклем «Война и мир».

Корреспондент НГС обратилась в МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу с просьбой прокомментировать ситуацию. Там не подтвердили информацию об инциденте.

— У нас такой информации нет, — сообщили в ведомстве.

Сергей Маковецкий, народный артист России, был с гастролями в Новосибирске весной — он играл в известном спектакле «Папа».

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории России запрещена.

Сергей МаковецкийСкандалТеатр им. ВахтанговаЛюдмила МаксаковаСтас Садальский
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2