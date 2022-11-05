В Новосибирской области школьник умер в гостях у друга
Следователи проводят проверку
В Новосибирской области умер подросток. Инцидент произошел в городе Тогучине, мальчику было 14 лет. Информацию о происшествии корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. Пока что не сообщается, что именно стало причиной смерти подростка.
По факту смерти ребенка следователи проводят проверку.
— Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, — сообщили изданию в ведомстве.
Данные о трагедии появились в новосибирских СМИ 5 ноября. Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на местных жителей, в момент трагедии подросток находился в гостях у друга.
— Друг его пытался откачать сам сначала. Искал в интернете разные методы, на улицу выносил и уже только после вызвал скорую, — сообщает издание со ссылкой на местного жителя.
3 ноября в Новосибирской области автомобиль «Лада» сбил 16-летнюю девушку, которая вышла из автобуса в неположенном месте на дороге. Несовершеннолетняя погибла на месте.