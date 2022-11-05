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Тема дняШкольник умер в гостях у друга под Новосибирском
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В Новосибирской области школьник умер в гостях у друга

Следователи проводят проверку

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Инцидент произошел в Тогучине Новосибирской области

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В Новосибирской области умер подросток. Инцидент произошел в городе Тогучине, мальчику было 14 лет. Информацию о происшествии корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. Пока что не сообщается, что именно стало причиной смерти подростка.

По факту смерти ребенка следователи проводят проверку.

— Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, — сообщили изданию в ведомстве.

Данные о трагедии появились в новосибирских СМИ 5 ноября. Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на местных жителей, в момент трагедии подросток находился в гостях у друга.

— Друг его пытался откачать сам сначала. Искал в интернете разные методы, на улицу выносил и уже только после вызвал скорую, — сообщает издание со ссылкой на местного жителя.

3 ноября в Новосибирской области автомобиль «Лада» сбил 16-летнюю девушку, которая вышла из автобуса в неположенном месте на дороге. Несовершеннолетняя погибла на месте.

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