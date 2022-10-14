«Пап, пока звонить не буду, нас завтра закидывают»: что рассказывают родные погибших мобилизованных

— Мы сейчас занимаемся похоронами, администрация Коркинского района утверждает, что они решают этот вопрос, они на 90 процентов уверены, что похороны компенсируют сами. Но, возможно, всё ляжет на нас, — ни в чем не уверена Мария. — Нам сейчас многие знакомые, родные начали скидывать деньги, потому что Тимур всегда всем помогал. Про выплаты от государства я пока ничего не знаю, но, если честно, они мне на фиг не нужны. Я что, дам ребенку эти деньги и скажу: «На, это тебе вместо папы».