«Пап, пока звонить не буду, нас завтра закидывают»: что рассказывают родные погибших мобилизованных
Южноуральцы, погибшие в спецоперации, были призваны из запаса
— Мне он сказал, по повестке пошел, а в военкомате сегодня сказали, что он пошел добровольцем. Он молодец был, конечно, — с болью и гордостью говорит Владимир Васильевич, отец Антона Борисова, мобилизованного две недели назад и погибшего в зоне спецоперации. — Раньше служил срочную службу в Забайкалье, замкомвзвода был в автобате. Меня одно только смущает: по телевизору одно показывают, болтают одно, а у них же, по сути дела, никакой даже подготовки не было.
В телефонном разговоре Владимир Васильевич спокоен. Это было решение сына.
36-летний Антон Борисов жил в пятиэтажке небольшого поселка Роза Коркинского района Челябинской области. Работал водителем в ООО «Промрекультивация» — компании, которая занимается консервацией выработанного угольного разреза.
— Дядя Толя — это он меня так называл, — давай, говорит, тебе колеса хорошие отдам для велосипеда, — вспоминает об Антоне его сосед Анатолий, которого мы встретили на том велосипеде. — Такой добрый, отзывчивый был, большой души человек. На «Лэнд Крузере» возил начальника — машина такая огромная перед подъездом часто стояла. У него и бронь была от работы, он мог не идти туда, но пошел.
Антон вместе с группой мобилизованных от Коркинского военкомата уехал 29 сентября.
— Они в Свердловске две ночи ночевали, потом их в Ростовскую область увезли, — описал ход событий отец. — Потом он мне 2 октября звонит, говорит: «Пап, я пока звонить не буду, нас завтра закидывают». Я говорю: «Как закидывают? У вас что ни подготовки, ничего?» Он говорит: «Ну вот так». В этом деле я в шоке, конечно. Это как? Какие у нас законы-то, елки-палки?
О гибели Антона и еще четверых мобилизованных южноуральцев стало известно 13 октября. Пресс-служба губернатора Челябинской области со ссылкой на военкомат подтвердила их смерть, не уточнив, где именно и при каких обстоятельствах. Однако в похоронках яснее ясного сказано: «Погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики».
«На, это тебе вместо папы»
Другой погибший мобилизованный, Тимур Ахметшин, тоже жил в поселке Роза. Квартал из четырех пятиэтажек местные называют «пентагон». Тимуру было 34 года, у него остались жена и сын-первоклашка. Ребенку рассказали о смерти папы накануне, вечер мальчик проплакал. А сегодня дядя Рома — родной брат Тимура — привел мальчика в магазин, купил ему чупа-чупс.
— У нас с «пентагона» много ребят забрали вместе с Тимуром. 29 сентября увезли, а сейчас видите как, — говорит Роман. — Он контрактником в Уссурийске три года служил, а я моряк, поэтому меня не взяли пока. А сейчас и вовсе сказали, раз у меня брат погиб, то не призовут.
Роман говорит, что Тимур работал в Коркино на заводе «Вторресурс» на линии, где производят покрытие из резиновой крошки. Пока мы общаемся с братом, к нам подходит жена Тимура — Мария. Она рассказывает, что у мамы Тимура три инсульта было, весть о смерти сына она переживает очень тяжело.
— Мы сейчас занимаемся похоронами, администрация Коркинского района утверждает, что они решают этот вопрос, они на 90 процентов уверены, что похороны компенсируют сами. Но, возможно, всё ляжет на нас, — ни в чем не уверена Мария. — Нам сейчас многие знакомые, родные начали скидывать деньги, потому что Тимур всегда всем помогал. Про выплаты от государства я пока ничего не знаю, но, если честно, они мне на фиг не нужны. Я что, дам ребенку эти деньги и скажу: «На, это тебе вместо папы».
Мария так же, как и отец Антона, считает, что ее мужа отправили сразу на линию огня без тщательной подготовки:
— Остаются вопросы, как так получилось, что им обещали два месяца переподготовки, а в итоге человек туда уезжает и через неделю возвращается обратно вот так вот. Никто на этот вопрос не может найти ответ.
— Даже не возвращается, — уточняет брат.
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Похоронку супруга Тимура Ахметшина получила 13 октября. В ней значится, что он погиб 8 октября. Ожидается, что тело доставят 14-го. Мария просила посмотреть на мужа.
— Мне ответили: «В окошечке посмотрите, когда будете прощаться», — цитирует ответ военных Мария.
Похоронят Тимура и Антона на этой неделе в Коркино. Трое других погибших, хоть и призваны Коркинским военкоматом, но из других территорий Челябинской области. С ними простятся на родине.
— Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов, — заверили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера. — В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по одному миллиону рублей. Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки. Будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь.