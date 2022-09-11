СЕЙЧАС +13°С
Пробки 2/10
usd 60.47
eur 60.86
Тема дня«Трубы смерти» на поляне в НСО
Все новости
Все новости

7-летний мальчик застрял ногой в дереве рядом со входом в цирк в Новосибирске

Вызволять ребенка пришлось спасателям

1 304

Дерево отжали специальным инструментом и достали ребенка

Поделиться

Спасатели «МАСС» в Новосибирске помогли 7-летнему мальчику, застрявшему ногой в дереве рядом со входом в цирк на улице Челюскинцев. Заявка поступила вчера, 10 сентября, около 12:00.

— Он залез на дерево, и его правая нога застряла между стволами. Прибывшие по указанному адресу спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили ногу ребенка и передали его родителям, которые поблагодарили спасателей за оперативность и помощь, — объяснили в группе «Спасатели "МАСС"» во «ВКонтакте».

Помощь медиков мальчику не понадобилась.

Вечером в минувшую пятницу в Новосибирске в машине оказалась заперта маленькая девочка. На помощь ей пришли сотрудники «МАСС».

По теме

РебенокСпасатели МАССЦирк
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2