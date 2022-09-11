7-летний мальчик застрял ногой в дереве рядом со входом в цирк в Новосибирске
Вызволять ребенка пришлось спасателям
Спасатели «МАСС» в Новосибирске помогли 7-летнему мальчику, застрявшему ногой в дереве рядом со входом в цирк на улице Челюскинцев. Заявка поступила вчера, 10 сентября, около 12:00.
— Он залез на дерево, и его правая нога застряла между стволами. Прибывшие по указанному адресу спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили ногу ребенка и передали его родителям, которые поблагодарили спасателей за оперативность и помощь, — объяснили в группе «Спасатели "МАСС"» во «ВКонтакте».
Помощь медиков мальчику не понадобилась.
Вечером в минувшую пятницу в Новосибирске в машине оказалась заперта маленькая девочка. На помощь ей пришли сотрудники «МАСС».