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Тема дняВодитель сбила ребенка и проехала по нему
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Двухлетняя девочка оказалась заперта в машине — ей понадобилась помощь спасателей

Ребенку не понадобилась помощь врачей

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Инцидент произошел на Кошурникова

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Вчера вечером в Новосибирске в машине оказалась заперта маленькая девочка. На помощь ей пришли сотрудники МАСС.

Инцидент произошел около 19 часов в Дзержинском районе, на улице Кошурникова.

— Заблокирован салон автомобиля, внутри малолетний ребенок. Доступ в автомобиль обеспечен, — указано в сводке МАСС.

Девочку 2020 года рождения передали маме, помощь врачей ей не потребовалась.

Похожий случай произошел в январе на улице Сибревкома. Тогда в салоне автомобиля оказалась годовалая девочка. Мама ребенка вызвала спасателей МАСС, чтобы открыть дверь.

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