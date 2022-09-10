Двухлетняя девочка оказалась заперта в машине — ей понадобилась помощь спасателей
Ребенку не понадобилась помощь врачей
263
Вчера вечером в Новосибирске в машине оказалась заперта маленькая девочка. На помощь ей пришли сотрудники МАСС.
Инцидент произошел около 19 часов в Дзержинском районе, на улице Кошурникова.
— Заблокирован салон автомобиля, внутри малолетний ребенок. Доступ в автомобиль обеспечен, — указано в сводке МАСС.
Девочку 2020 года рождения передали маме, помощь врачей ей не потребовалась.
Похожий случай произошел в январе на улице Сибревкома. Тогда в салоне автомобиля оказалась годовалая девочка. Мама ребенка вызвала спасателей МАСС, чтобы открыть дверь.