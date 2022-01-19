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Годовалая девочка оказалась заперта в машине в Новосибирске

Из автомобиля ее вытаскивали спасатели МАСС

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Инцидент произошел около 10 утра

Инцидент произошел около 10 утра

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В Новосибирске в Октябрьском районе на улице Сибревкома 18 января около 10 утра в салоне автомобиля оказался заперт маленький ребенок. Мама годовалой девочки вызвала спасателей МАСС, чтобы открыть дверь.

— Заблокирован салон автомобиля, внутри малолетний ребенок. Помощь оказана. Доступ в автомобиль обеспечен, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Спасатели МАСС открывали двери около 20 минут. Девочку передали маме, в медицинской помощи она не нуждалась.

В Советском районе 11 августа около часа ночи в доме семь детей оказались заперты одни в квартире.

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